7 defecte ale persoanelor nascute in zodia Berbec!

E bine sa fii constienta de aceste provocari astfel incat sa fii pregatita sa le depasesti. Vezi asadar in care din urmatoarele trasaturi te regasesti:

1. Impulsivitate

Fiind Berbec, este foarte posibil sa fii impulsiva. Poti lua decizii in fuga, ca apoi sa realizezi ca nu erau cele mai bune alegeri. Actionezi rapid fara sa te gandesti la impactul pe care il au actiunile tale in viata ta sau in viata celorlalti. Poti sa iti controlezi impulsivitatea reflectand inainte sa iei o decizie. Vei vedea ca si cateva minute pot face diferenta.

2.Dispozitie schimbatoare

Berbecii sunt recunoscuti ca avand toane. Daca este si cazul tau, atunci esti deja constienta de asta. Toanele tale sunt in continua schimbare, depinde doar de tine sa le tii sub control. Chiar si simpla decizie de a face asta poate sa te ajute.

3. Atitudine autoritara

Berbecii sunt lideri innascuti dar uneori tind sa exagereze. Daca nu esti atenta, vei incepe sa fii privita ca un mic tiran. Poate ca ai cele mai bune intentii din lume, ceilalti nu vor observa si se vor simti ofensati. Daca inveti sa emiti sugestii in loc de instructiuni, vei incepe sa te bucuri de cooperarea celor din jur.

