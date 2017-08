Aceste zodii au puteri astrale nebănuite. Asigură-te că le ai printre prieteni!

Frumusetea interioara se vede pe chip, spune o vorba veche. Iar zodiile care se bucura de o energie astrala deosebita si au o personalitate echilibrata sunt cele mai norocoase din acest punct de vedere. Asigura-te ca le ai printre prieteni!

Taurul, stabil ca o stanca

In astrologia vedica, se spune ca Buddha s-ar fi nascut in zodia Taurului. Calm, echilibrat, rabdator si rezistent in fata sortii, Taurul stie sa faca fata multor situatii limita si sa nu se lase dus de val. Energia lui interioara este unul dintre cele mai mari daruri pe care le primeste de la astre, iar puterea interioara se va pastra toata viata!

