Află cum stai cu orgoliul în funcție de zodie

Egoul este acea instanta mentala care ne spune ca ceilalti nu conteaza, ca “frate-frate, dar branza e pe bani”, ca “e mai aproape de trup camasa”, ca “dupa mine potopul” si alte astfel de sintagme prin care ne autoprogramam sa luptam pentru supravietuirea biologica. Destructurarea egoului ar fi cel mai mare dar pe care ni-l putem face noua si copiilor nostri.

Primul pas ar fi sa il intelegem, sa ne imprietenim cu el, cu tertipurile prin care ne scoate in fata, ne face sa ne placa sa ne auzim vorbind, ne creeaza iluzia ca punctul nostru de vedere este singurul valid, si ca noi suntem cei mai oropsiti de soarta (mila mi-e de tine, dar de mine nu se rupe sufletul). Al doilea pas ar fi sa intelegem care este structura cu care venim pe lume, lectia pe care egoul nostru o are de invatat, proba pe care o avem de trecut pentru a destructura egoul pentru a ne descoperi sinele superior, samburele de divinitate. Asa si numai asa iubirea de sine devine iubirea de ceilalti.

Cum se naste acest EGO? Ce se intampla cu sublima fiinta divin-umana care uita atat de usor de unde vine si mai ales ce are de facut pe lumea asta? Egoul se naste din frica si fiecare zodie are tipul ei de frica pe care trebuie sa invete sa o invinga.

Astrologia poate sa ne puna in fata oglinda celesta necesara pentru a vedea adevarata fata a egoului nostru si al semenilor nostri.

Berbec – EU SUNT – Omnipotentul – Frica de a nu fi nimic

Egoul Berbecului este ocupat in permanenta sa fie: primul, cel mai bun, cel mai pregatit pentru actiune, cel mai potrivit pentru a incepe ceva, intr-un cuvant “cel mai cel”. Sa nu uitam ca planeta guvernatoare este Marte, iar Marte este un razboinic. Asadar si egoul Berbecului este cel al unui razboinic. Daca nu exista razboi il inventeaza pentru a-si justifica existenta. Egoul Berbecului este unul inflamat, inflacarat, care il face sa nu aiba rabdare, sa vrea sa aiba mereu dreptate, sa caute conflict. Egoul Berbecului seamana vant de dragul de a culege furtuna. Asta e el. Nu te prea poti supara pe impetuosul Berbec caci egoul lui este cel al unui copil care vrea sa aiba mereu dreptate, sa primeasca atentie, sa fie rasfatat mai tot timpul, mai putin cand este el cuprins de nevoia de a demonstra cat este de matur si de responsabil.

Lectia: Este cea a rabdarii si a capacitatii de a ajunge al doilea. Cand Berbecul invata sa asculte, sa isi dea ragazul de a privi oamenii in ochi si de a cauta si altceva decat excitatia pe care i-o da adrenalina, atunci isi poate folosi energia de actiune in mod constructiv si spre binele tuturor celor din jur. Cand Berbecul inlocuieste dictatura agresivitatii cu binecuvantarea tihnei, el poate muta muntii din loc ca sa ii aduca mai aproape si sa ii poata escalada cand are chef.

Taur – EU AM – Detinatorul – Frica de a nu avea nimic

Egoul Taurului este unul teribil de posesiv, caci el vrea sa aiba tot, sa detina, sa controleze, sa stie si sa faca tot. Egoul acesta poate sa il faca sa fie un tiran si un despot, care sa vrea sa posede orice fiinta, sa o poata numi a lui si apoi sa treaca maiestuos mai departe. Egoul acesta este acela care impinge fratii sa isi dea in cap pentru o bucata de pamant, este cel care spune „frate-frate dar branza e pe bani”. Teama ca nu are destul si dorinta de a face orice pentru a avea din ce in ce mai mult este fateta greu de suportat a egoului Taurului. El vrea cu orice pret sa fie stabil, puternic, sa nu il clinteasca nimic si nu lasa amanunte la voia intamplarii. Venusul guvernator il face probabil cel mai gelos semn zodiacal. Egoul stapanului in relatie este o povara pentru orice partener.

