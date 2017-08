Astrologie medicală: Ce boli poți avea în funcție de zodie

Desi pare greu de crezut, astrologia poate fi aplicata si in medicina. Aceasta ramura a astrologiei medicale a fost practicata cu succes in antichitate in India, China si Egipt, ajungand in Europa la sfarsitul perioadei medievale.

Iata ce puncte sensibile ai in functie de zodia in care te-ai nascut si ce boli poti dezvolta, in timp.

Berbec

Zone sensibile: cap, fata, ochi.

Boli: febra, nevralgii, probleme cu ochii, eruptii si inflamatii, accidente.

Taur

Zone sensibile: gat (si interior, si exterior), urechi, laringe, amigdale.

Boli: probleme in zona interna a gatului.

