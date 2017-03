Ce fel de copil ai în funcție de zodia lui

Daca iti cunosti copilul suficient de bine, iti va fi mult mai usor sa-l intelegi si, astfel, sa-l educi. Iata si cateva caracteristici de care poti tine cont specifici fiecarei zodii, astfel incat sa identifici anumite puncte tari pe care sa le valorifici.

Copilul Berbec (21 martie – 19 aprilie) : Liderul innascut

Copilul Berbec s-a nascut pentru a nu urma nicio stea decat pe a sa. El este numarul 1 si se va stradui sa ramana asa. Puteti sa ii spuneti ce sa faca, sa il lingusiti, sa il manipulati, sa ridicati vocea la el sau sa il rugati frumos insa chiar daca are varsta de o luna sau 60 de ani, copilul Berbec va face exact ce va dori si cand va dori.

Copiii Berbec sunt pasionali, creativi si fara odihna. Ei par a avea mai multa energie decat ceilalti copii, cu o vitalitate iesita din comun si dublata de curajul lor natural. Atitudinea lor de “eu primul” poate fi o provocare pentru oricine are de-a face cu spiritul lor superior si felul lor de a absorbi toata atentia din jur. Legendari pentru onestitatea lor rostita direct, copiii Berbec spun exact ceea ce vad si simt. Ei pot depasi multe obstacole pentru ca sunt impulsivi in mod natural si tind sa nu se uite la pericole.

Combinatia dintre incredibila energie si pofta pentru viata creeaza o minge de foc activa si o tendinta catre julituri, vanatai, accidente la cap. Nu te teme, graba si accidentele Berbecilor se incheie inevitabil cu o revenire: capacitatea lor de a se reface dupa accidente, rani, boli sau deceptii este fenomenala. Ei nu au timp pentru autocompatimire; viata e mult prea captivanta si sunt prea multe lucruri de facut si de descoperit.

Intrucat copilul Berbec este bun in a porni proiecte noi si marete, dar nu au mai abilitati sa se tina de derularea lor, va trebui sa fii rabdator in a-l ghida ferm dar bland sa se tina de o activitate.

Copilul Berbec are nevoie de mult exercitiu fizic. Orice activitate viguroasa este excelenta pentru energia sa debordanta, iar daca sportul este unul de competitie este cu atat mai bine. Asigurati-va ca poarta echipamente de protectie sau orice alta forma de protejare fizica. In eterna lor graba, copiii Berbec sunt predispusi spre accidente.

Copilul Taur (20 aprilie – 20 mai): Confort, viteza

Taurul este ca linistea ce se lasa dupa furtuna zodiei Berbecului. Este un semn de pamant si e calm, constant, solid si rabdator. Vei fi uimit de seninatatea copilului tau, asta pana cand izbucneste, si atunci vei fi uimit de puterea deplina a acestei mici fiinte. Ca in cazul vulcanilor si al cutremurelor, izbucnirile nu sunt frecvente, dar cand se intampla sunt memorabile. Copilul Taur nu este pus pe graba. De fapt, poate fi chiar lent, iar tu ca parinte trebuie sa iti ajustezi programul dupa ritmul sau. Nu planifica prea multe activitati intr-o singura zi si nu te astepta ca cel mic sa faca tot ce ti-ai propus tu sa faca; acest lucru nu se va intampla.

Odata ce copilul Taur ia o hotarare, e greu sa il fortezi sa se razgandeasca. Ca si Berbecul, are o vointa puternica. In timp ce Berbecul se plictiseste repede si trece la lucruri noi, Taurul va ramane fixat mult timp pe un aspect. Pregateste-te sa ai multa rabdare cu copilul tau Taur cald, tandru si incapatanat, vei avea multa nevoie de ea.

Copilul Taur va experimenta lumea prin simturile sale: ii place gustul, mirosul si auzul lumii din jurul sau. De fapt, din clipa in care se naste ii place sa manance, desi va dezvolta o lista scurta de preferinte alimentare si va fi extrem de incapatanat in a incerca alte mancaruri noi. Daca este asa, nu te ingrijora. Ofera-i cu calm si alte alimente si eventual le va gusta. Dar evita sa ii dai gustari din dulciuri rafinate care vor interfera cu apetitul lor inclinat spre mancare sanatoasa.

Copilului Taur ii plac peisajele naturale unde se simte fericite si impacate, fiind zodie de pamant. Iubeste animalele si este bland cu ele; ii place sa isi mangaie si iubeasca tovarasul drag de companie.

Pe latura sa pozitiva, copilul Taur este iubitor, loial, puternic si multumit. Pe masura ce se maturizeaza, va imprumuta din forta si sprijinul sau celorlalti, aducand echilibru si tamaduire. Prin abilitatea sa de a pretui si cel mai nesemnificativ lucru, el va aduce magie in viata ta de parinte. El vede frumusete intr-o margareta sau un fir de iarba. Incurajeaza-i cu rabdare dragostea de viata si aprecierea pentru natura si va deveni persoana cea mai minunata, puternica si cu spirit etic pe care ai sperat vreodata ca o vei intalni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO