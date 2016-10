Ce plante să ai în casă în funcție de zodie

Plantele sunt o buna modalitate de a da un aspect placut locuintei sau gradinii tale. Daca nu esti inspirat in alegerea unor plante, incearca sa le alegi pe cele care se potrivesc zodiei tale.

Iata recomandarile site-ului Astrology.com, in ceea ce priveste plantele potrivite fiecarei zodii in parte. Le poti planta in ghivece sau, pe unele dintre ele, in gradina.

Berbec

Plante recomandate: Aloe vera, trifoi, caprifoi, indrusaim.

Taur

Plante recomandate: margarete, violete, degetel, maci, trandafiri.

Gemeni

Plante recomandate: levantica, caprifoi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO