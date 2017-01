Cel mai bun job pentru tine în funcție de zodie

Te-ai nascut sa fii bogat? Un sondaj realizat de catre CareerBuilder.com printre 9.000 de angajati a scos la iveala faptul ca persoanele nascute in Scorpion, Leu, Taur si Rac sunt cele mai bine “cotate” – cu un venit mediu de peste 100.000 de dolari pe an, in timp ce Capricornii si Varsatorii au cele mai mici venituri – 35.000, anual. Chiar daca este putin probabil sa fim cu totii milionari, macar sa avem job-urile care ne ofera cele mai multe satisfactii.

Iata cele mai bune locuri de munca pentru semnele zodiacale.

Berbec

Berbecii sunt firi vibrante, energice, entuziaste si competitive. Pentru ei, cele mai bune job-uri sunt cele pe baza de comision si bonusuri, publicitate si relatii publice. De asemenea, pentru ca sunt firi curajoase si impulsive, Berbecii pot fi foarte buni politisti sau pompieri. Nu sunt excluse nici cariere in antreprenoriat, armata, politica, televiziune, divertisment.

Taur

Cel mai mult, taurii iubesc stabilitatea. Ei muncesc din greu, sunt determinati, rabdatori, onesti si metodici. Job-urile ideale pentru ei ar trebui sa aiba legatura cu florile, alimentele, bijuteriile sau produsele de lux. Pentru ca au o voce puternica si se pricep la vorbe pot fi announcer, purtator de cuvant sau receptionist. Taurii pot fi lucra si ca: educator, contabil, inginer, avocat, designer, peisagist sau chef.

