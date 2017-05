Cele mai ghinioniste zodii

Simti ca nu ai asa mult noroc? Ca te straduiesti in mod constant, dar nu iti iese mai nimic? Poate planetele nu sunt de partea ta sau caracteristicile zodiei tale te impiedica sa vezi cat de norocoasa esti.

Sunt unele zodii care isi pun singure piedici in obtinerea norocului. Astrologii ne spun care sunt acestea:

1. Balanta

Balantele sunt indecise si fac de multe ori compromisuri pentru cei din jur. Sunt in stare sa-si incalce propriile legi pentru a fi acceptate de societate si de cei din jur. Acest lucru ii face de multe ori sa renunte la ceea ce isi doresc si sa-I lase pe cei din jur sa faca alegeri pentru ei. De aceea, norocul nu le surade sau poate o face, dar nu in masura in care ei isi doresc asta. Poate ar fi bine sa se gandeasca sa faca mai multe lucruri pentru ei.

2. Gemenii

Nehotarati, instabili, la fel de indecisi ca balantele, gemenii traiesc dupa cum bate vantul. Nu sunt statornici, sunt haotici si in cautare mereu de fascinant si neobisnuit . Acesta e si motivul pentru care de cele mai multe ori nu sunt perseverenti si nu reusesc sa duca un lucru pana la capat. Il incep, dar schimbarile lor constante de comportament produc multe fluctuatii in deciziile pe care le iau. Astfel, nici norocul nu le surade. Mai multa perseverenta si ambitie i-ar putea ajuta sa-si atinga scopurile.

