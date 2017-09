Combinații HOT: Cu ce semn zodiacal ești compatibil

Dupa cum stii, cele 12 zodii sunt impartite sub patru semne zodiacale: Foc (Berbec, Leu, Sagetator), Apa (Rac, Scorpion, Pesti), Aer (Gemeni, Balanta, Varsator), Pamant (Taur, Fecioara, Capricorn). Iata cu ce semn zodiacal te potrivesti.

Pamant si Aer

Pamantul are nevoie de stabilitate si echlibru, in timp ce semnele de Aer sunt foarte buni comunicatori. Pamantul tine Aerul stabil, in timp ce Aerul le ofera semnelor de Pamant posibiltiatea sa “zboare” si sa exprime liber.

Pamant si Pamant

Un parteneriat puternic cu un viitor stralucit in fata. O viata plina de succes.

Pamant si Foc

Pamantul va “pava” platforma care va contribui la indeplinirea viselor si ideilor elementului Foc.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO