Horoscop amoros 25 septembrie – 1 octombrie. Discuții și tensiuni în cuplu pentru mai multe zodii

Iata ce va rezerva astrele din punct de vedere amoros in saptamana 25 septembrie – 1 octombrie.

Berbec

Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, nu reusesti sa te concentrezi pe partener. Iti sta mintea la alte lucruri sau activitati care nu il vizeaza deloc. Vestea proasta este ca persoana iubita simte aceasta indepartare si pot aparea tensiuni.

Taur

Esti confuz si nu te poti concentra in nicio situatie. Pot aparea conflicte atat la birou, cat si in cuplu. Doresti sa evadezi, sa scapi de responsabilitati si tensiuni. Analizeaza ce este mai bine pentru tine si actioneaza in consecinta.

