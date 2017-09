Horoscop octombrie 2017. Răsturnări de situație și evenimente brutale. Previziuni pentru toate zodiile

Evenimentul major al lunii este intrarea lui Jupiter în Scorpion, la 10 octombrie 2017. Supranumit „Marele Benefic”, Jupiter este gigantul sistemului solar. Are o foarte bună vizibilitate pe cer, fiind aproape la fel de strălucitor ca Luceafărul (Venus) și, din cele mai vechi timpuri, a insuflat oamenilor bucurie și speranță. În astrologie, Jupiter este planeta optimismului, a bunăvoinței, a încrederii în sine, a șansei, a expansiunii și a înfloririi. Are de-a face cu protectorii și susținătorii, cu libertatea, experiențele noi, orizonturile largi (atât din punct de vedere fizic, cât și mental), voiajele îndepărtate și relațiile cu străinătatea. La nivel macro, Jupiter patronează justiția, legislația, administrația, religia, cultura, învățământul universitar, comerțul exterior, afacerile externe, turismul, granițele, vânătoarea, sportul.

Scorpionul nu este defel o zodie comodă. Orice planetă aflată în zodia Scorpionului devine cumva mai tensionată, mai complicată. Dar dacă este bine susținută, poate beneficia de extraordinara putere de concentrare și tenacitatea Scorpionului, devenind capabilă de mari performanțe. După intrarea în Scorpion la 10 octombrie 2017, Jupiter este destul de bine susținut de panetele lente (Pluto, Neptun și, din decembrie 2017, Saturn). În plus, este cel puțin la fel de important că Jupiter nu se mai află în relații distonante cu niciuna dintre planetele lente.

Iată previziunile pentru zodii.

Berbec

Octombrie 2017 ar putea ridica Berbecilor unele probleme de sănătate, mai ales în primele două decade.

Aspectul dificil pe care Saturn îl formează Marte, stăpânul Berbecului, aflat într-o poziție delicată, poate fi îngrijorător dacă ai imunitatea scăzută sau dacă suferi deja de anumite afecțiuni.

În plus, rănirile prin imprudență și episoadele dureroase nu sunt excluse.

Taur

Dacă ai deja anumite afecțiuni, recomandarea eastrolog.ro este ca în octombrie 2017 să te îngrijești cu mai multă atenție.

Dacă ești în formă, este indicat să eviți excesele sau experimentele, ca să nu apară probleme.

Oricum, luna octombrie arată o preocupare accentuată pentru sănătate, igienă și felul în care arăți și este potrivită pentru inițiativele legate de controale medicale, contacte cu doctori, terapeuți, antrenori etc.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO