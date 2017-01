Horoscopul chinezesc 2017: Anul Cocosului de Foc

Optimismul din anul Maimutei depaseste cu mult pe cel al Cocosului, dar acesta tinde sa para foarte sigur de el si inclina sa ne prezinte doar planuri absurde in fond. Pe masura ce vioiul Cocos ne aduce stralucire si zile fericite, in egala masura acesta risipeste toate energiile. Cel mai bine este sa ramanem practici si sa urmam caile deja cunoscute. Uita de ultimul “best seller” pe care tocmai l-ai scris: nu incerca sa te imbogatesti cu orice pret in acest an. Trebuie sa facem eforturi disperate pentru a rezista vanatorii de gaste salbatice. Retineti-va de la actiuni speculative acum, pentru ca vei culege doar dezamagiri si conflicte. Cocosului ii place sa se faleasca cu autoritatea lui si o serie intreaga de dificultati pot aparea ca urmare a atitudinii sale dominatoare. Dar pentru ca el simbolizeaza, de asemenea, pe bunul administrator si constiinta intruchipata a justitiei din ograda, va fi totusi un an pasnic. Toate lucrurile se vor afla intr-un echilibru precar in acest an pentru ca personalitatea sa dramatica poate sa scoata in evidenta tot felul de dispute neinsemnate. In acest an trebuie sa depunem un efort mare pentru a obtine un castig mic.

Incercati sa nu va agitati prea mult. Detaliile trebuie examinate atent, dar nu neglijati intreg tabloul! Fiti precauti, nu tintiti prea sus acum. Este posibil sa cadeti foarte repede. Politica va adera la o linie foarte dura, iar scena diplomatica va fi dominata de oratori filosofi care vorbesc cu entuziasm despre nimic. Guvernele pot sa-si mai incerce muschii unii altora, dar doar ca spectacol, pentru ca nu sunt conditii pentru o confruntare reala. Este ca si cum fiecare devine prea preocupat de el insusi pentru a auzi sau a-i pasa de ceea ce spune altcineva. Influenta egoista a Cocosului ne va face sa ne suparam din nimic. Vom avea tendinta sa fim teribil de ostentativi cu propria imagine pe care dorim sa o proiectam. Disensiunile si dezbaterile pe toate fronturile vor insemna predilectia Cocosului pentru exercitii controversate si nu va fi placut sa sacai permanent pe cineva, daca mai credem in corectitudine. Acesta va fi un an energic, in ciuda abilitatii Cocosului de a face din orice lucru simplu unul complicat. Un lucru este cert: rareori Cocosul vine cu mana goala. Este anul unei pasari foarte satule care nu va flamanzi niciodata. Dar sa stam cu ochii deschisi si gura inchisa, sa verificam cifrele, sa controlam faptele inainte de a intreprinde ceva. Trebuie sa trecem cu totii prin el, dar fara sa ne fortam prea tare. Buzunarele noastre nu vor fi goale, desi nervii pot fi epuizati intr-o oarecare masura.

Iata si evolutia din acest an pentru fiecare zodie in parte