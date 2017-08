Horoscopul familiei. Previziuni în funcție de data cununiei civile

Horoscopul Familiei scris de Oana Hanganu pentru saptamana 28 august-3 septembrie 2017.

Afla ce au pregatit astrele pentru familia ta, in functie de data nuntii. Data nuntii (de fapt, data cununiei civile) este cea care indica zodia familiei tale. In fiecare zi, diferitele aspecte astrale influenteaza relatiile dintre soti, relatiile dintre parinti si copii, bugetul familiei samd.

Saptamana 28 august-3 septembrie incepe cu prezenta Soarelui si a planetei Mercur in zodia Fecioara. Aceasta combinatie astrala creste riscul unor tensiuni in familie din cauza ca parintii devin mai tipicari, mai pisalogi, mai critici si mai obsedati de ordine si curatenie. Miercuri, planeta Mercur, aflata in mers retrograd, ajunge in zodia Leu, unde se afla, deja, Marte si Venus.

Iar asta inseamna ca toata lumea va avea cate ceva de spus, dar ca aproape nimeni nu va avea chef sa-i asculte pe altii. Copiii vor fi galagiosi, neastamparati, iar parintii vor incerca sa fie mai autoritari decat de obicei si vor ridica, prea des, vocea, iar unii vor recurge chiar si la pedepse.

