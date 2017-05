Horoscopul sexual al săptămânii 15-21 mai

Iata ce va rezerva astrele din punct de vedere amoros in saptamana 15-21 mai 2017.

Berbec

O saptamana romantica, pe care o petreci alaturi de partenerul de cuplu. Te simti mai conectat ca oricand de persoana iubita. Esti hotarat sa spui mai des DA si mai rar NU la propunerile pe care partenerul le are. De fiecare data cand spui Da esti incantat de rezultat.

Taur

O saptamana in care relatia de cuplu are de castigat. Iti dai seama ca ai cam neglijat in ultima vreme viata romantica si esti hotarat sa recuperezi timpul pierdut. Iti rasfeti partenerul si intelegi ca in doi totul este mai usor.

