Horoscopul sexual al săptămânii 19-25 septembrie

Iata ce va rezerva astrele din punct de vedere amoros in saptamana 19-25 septembrie.

Horoscop Berbec – 19-25 septembrie –



Emotii puternice, atat pozitive, cat si negative, te coplesesc. Ceri foarte mult de la oamenii de langa tine, tocmai pentru a-ti neutraliza temerile, nelinistile si resentimentele. Daca esti singur, o persoana pe care ai cunoscut-o de curand iti „invadeaza” gandurile.

Horoscop Taur – 19-25 septembrie –



Traversezi o perioada in care iti pui la incercare autocontrolul, in care te analizezi si iti faci ordine in ganduri. Ti se recomanda sa nu fii prea aspru cu tine insuti, dar nici cu ceilalti din jurul tau, mai ales cu persoana iubita.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO