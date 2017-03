Luna viitoare se împlinesc 10 ani de la moartea lui Gil Dobrică! Pe 17 aprilie 2007 s-a stins o mare valoare a muzicii românești. Artist dizident prin repertoriul său, solistul a sfidat regimul comunist cântând timp de 35 de ani rock ’n roll și piesele idolului său, Ray Charles. În urma sa au rămas legendele și un perete cu poze, la sora sa acasă, la Craiova.

Generații întregi s-au delectat cu ”Hai acasă (Hai cu mine. Hai cu mine să pornim la drum)”, refrenul său celebru lansat în pelicula ”Nea Mărin Miliardar” regizată de Sergiu Nicolaescu, ce i-a fost un bun prieten.

Artistul s-a stins dăruind – așa cum l-au știut prietenii – și-n ultimele clipe de viață. Nea Gil i-a lăsat nepotului preferat, lui Andrei Pătru (31 ani), toată agoniseala și drepturile pentru munca sa de-o viață. Pentru a se evita un scandal în familie, mama moștenitorului (n.r. Florina, sora lui Gil Dobrică) i-a cedat fratelui mai mare garsoniera situată pe Calea Victoriei din București, nepotului revenindu-i, astfel, la capitolul imobile, vila din Craiova. Acolo s-a mutat sora artistului care, în memoria lui, a decorat un perete întreg cu fotografiile artistului, cele mai reprezentative din istoria lui.

Boala l-a doborât

Dar cum a ajuns Andrei, preferatul artistului, cel căruia i-au revenit și drepturile de autor ale maestrului? El a fost persoana care l-a ajutat enorm pe Gil Dobrică în ultimii ani ai vieții sale. Tânărul se mutase la București pentru a avea grijă ca unchiul său, care era chinuit de gută, să ajungă la cântări și să aibă un sprijin în zilele când boala îl imobiliza la pat. Până s-a stins, la vârsta de 61 de ani, Gil Dobrică a petrecut luni în șir la pat, din cauză că i se umflau picioarele, iar singurele legături cu civilizația le-a avut prin intermediul nepotului său și a celor 6 televizoare puse unul peste altul, în garsoniera sa de deasupra Magazinului ”Muzica”, deshise simultan. Cândva răsfățatul barurilor de noapte și idolul petrecerilor lui Nicu Ceaușescu, Gil Dobrică ne-a povestit într-unul din ultimele sale interviuri că nu-i va părea rău dacă se va întâmpla ceva cu el.

Loial ”majestății sale” Ray Charles

”Am făcut ce am vrut în viață, am fost în niste situații uluitoare, la care alții doar vizează, aș fi putut imigra ori să fiu bogat. Însă nu am profitat de relații, nu mi-a stat niciodată în fire să mă folosesc de pile precum alții”. Maestrul ne-a mai declarat că a murit o parte din el atunci când idolul vieții sale, pe care-l numea ”majestatea” Ray Charles, s-a stins. ”A fost cel mai important moment din viața mea când m-a primit ”majestatea sa” în camera de la hotel (Cerbul de Aur 2003). L-am idolatrizat pentru că a dat sens muncii mele 35 de ani. 85% din repertoriul meu e Ray Charles. Iar atunci când a murit, aproape am murit odată cu el”.