De zece ani consecutiv Octavian Ursulescu prezintă Revelionul la Focșani

Octavian Ursulescu prezintă pentru a zecea oară consecutiv spectacolul de Revelion de la Focșani, una din cele mai mari petreceri de stradă din noaptea dintre ani.

Prezentatorul evenimentelor de calitate cu cea mai mulgă activitate profesională din branșa artistică, Ursulescu (69 ani) rămâne fidel obiceiului său de a fi la Focșani de Revelion și datorită dimensiunii care o are petrecerea ce are loc, an de an, în Piața Unirii. Elena Gheorghe, Narcotic Sound, Raluk, Alb-Negru, Noapte Târziu, Geta Burlacu, solistul grec Stefanos Anthopoulus, Gibson Brothers și Bad Boys Blue se vor prezenta publicului într-o serie concertistică ce va dura circa 7 ore, spectacol la care sunt așteptați circa 10.000 de spectatori.

”Focșaniul este singurul oraș unde concertele din noaptea de Revelion rivalizează cu cele din Capitală. Ba, în mulți ani, orașul vrâncean a depășit de multe ori, prin organizare și calitatea artiștilor de pe afișe Bucureștiul. E un eveniment de tradiție în activitatea mea”, susține Octavian Ursulescu.

John McInerney de la Bad Boys Blue este singurul membru de la începuturile formației germane de eurodance care, în anii ’80 a lansat peste zece succese la scară mondială, amintim: ”My Blue World”, ”Love Is No Crime”, ”Kiss” ori ”To Blue Horizons”.

Octavian Ursulescu prezintă Revelionul la Focșani fără partenera sa din anii trecuți, Adelina Pestrițu.

