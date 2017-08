Chef Cătălin Scărlătescu este un nume important în lumea gastronomică din țara noastră. Deși pare că le știe pe toate, detalii neștiute despre viața profesională a acestuia au ieșit la iveală.



Chef Cătălin Scărlătescu, care a slăbit spectaculos în ultima perioadă de timp, este cunoscut publicului larg din postura de jurat la diverse emisiuni culinare.Celebrul bucătar este recunoscut nu doar pentru faptul că este profesionist și foarte strict atunci când vine vorba de bucătărie, ci și pentru comportamentul său și glumele pe care le face și care l-au ajutat să ajungă rapid la inimile telespectatorilor.

Pentru că iubește tradițiile noastre și mâncarea românească, chef Cătălin Scărlătescu și-a propus ca toamna aceasta să le redea strălucirea de altădată: între 5 și 8 octombrie, el va organiza Festivalul gustului românesc, care se va desfășura la Constanța, în Piața Ovidiu.

Într-unul dintre popasurile sale prin țară, chef Cătălin Scărlătescu, care a fost la un moment dat la un pas să moară în fața camerei de filmat, a ajuns și la o stână. Deși este as într-ale bucătăriei și părea că nu există vreo rețetă pe care să nu știe să o ducă la bun sfârșit, chef Scărlătescu a mărturisit, în exclusivitate pentru Libertatea, că a luat lecții de la ciobani.

„Am fost plecat de-a lungul anilor în multe regiuni ale țării, în care îmi place să zăbovesc și să cunosc obiceiurile locului, să văd ce mâncăruri fac oamenii pe acolo, care e specificul gastronomic al zonei respective. Toate mămăicile mă iubesc și mă primesc cu drag la masa lor!

Anul ăsta am ajuns și la o stână și am învățat de la ciobani să fac caș. Da, știu să fac brânză! Apoi am gătit împreună bulz cu brânză de burduf. O nebunie, cel mai bun pe care l-am gustat!”, ne-a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

Fascinat de tot ce înseamnă România

„Sunt fascinat de tot ce înseamnă România și nu ratez nicio ocazie de a străbate țara asta minunată în căutare de mâncare fabuloasă. În Dobrogea am descoperit niște doamne cu mâini absolut miraculoase, care întind niște foi de plăcinte cât patul, în Maramureș am gătit la foc cu bătrânii satului care mi-au arătat secretele lor, la stână am mâncat cel mai gustos bulz din viața mea. România e cu adevărat fabuloasă, iar mâncarea noastră merită să fie readusă pe mesele orășenilor. Așa a luat naștere ideea acestui festival, în care prințesa va fi mâncarea noastră”, a mai spus chef Cătălin Scărlătescu.