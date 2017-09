Actrița Paula Chirilă a făcut dezvăluiri în cadrul unui interviu pe care l-a acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Paula Chirilă are 42 de ani și este cunoscută publicului din România din postura de actriță, dar și de prezentatoare a unor emisiuni de televiziune.

Paula Chirilă este căsătorită, din anul 2005, cu Marius Aciu, mariajul lor fiind unul cu suișuri și coborâșuri. Din povestea lor de dragoste a venit pe lume o fetiță, pe nume Carla.

Vedeta, care a participat la show-ul „Aventură cu patru stele”, difuzat de Antena 1, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea, în care a făcut mărturisiri despre viața sa profesională, dar și despre cea de familie.

Cum a fost la filmările din Grecia pentru show-ul ”Aventură cu 4 stele”?

A fost foarte mișto. O experiență foarte frumoasă. M-am distrat, am și muncit. I-am cunoscut pe Daniela Crudu, pe Max Dragomir și pe Augustin Viziru așa cum nu-i știam. Pe Augustin nu-l știam deloc. Am făcut împreună o gașcă foarte faină. Cu mare drag mă gândesc la această experiență. M-am distrat foarte tare.

Vreo situație memorabilă, vreo pățanie ieșită din comun la filmări?

În fiecare zi se întâmplau o mulțime de lucruri și fiecare experiență o depășea pe cea anterioară și îmi depășea și mie asteptările. Am dat peste o echipă de producție brici. Am și muncit mult, dar a fost și foarte frumos.

Ai o fetița, Carla, pe care o pregătești de școală. Ce e diferit față de vremea când mergeai tu la școală?

Acum privesc totul dintr-o altă perspectivă. Îmi dau seama cu ce vine la pachet misunea de a fi mamă. Vine cu atât de multe lucruri frumoase rolul de mamă, încât îmi doresc să le fi simțit de mult mai multă vreme.

S-a comentat mult pe seama ta când erai prezentatoarea emisiunii „Mireasa pentru fiul meu”. Care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut tu personal la show și cum ai reusit să depășești momentul?

Acolo lucram cu suflete și mă încărcam cu toate problemele lor și asta nu a fost deloc ușor. Încercam să mențin un echilibru, eram cumva interfața între cei care realizau emisiunea, concurenți și public.

Care este relația ta cu Mirela Vaida în realitate? Telespectatorii v-au privit mereu ca pe rivale…

Niciodată nu am fost rivale. Mirela este un om fain, foarte talentat, este hărăzită cu de toate. Eu sunt implinită, ea este împlinită, eu am o viață frumoasă și ea la fel. Fiecare dintre noi are drumul ei în viață. E un om tare frumos, pe care îmi doresc să-l vadă toți oamenii așa cum îl văd și eu.

Ai intrat în pielea multor personaje și ai fost și cheală la un moment dat pentru un rol, dar ce compromis nu ai face sub nicio formă de dragul carierei?

Nu aș face niciun compromis personal vorbind. Eu mă bazez pe talent. Niciodată nu aș urma rețeta actriței care se culcă cu regizorul. Eu nu am nevoie de artificii, talentul îmi este suficient. Poate sună a lipsă de modestie, dar am ajuns la vârsta la care modestia nu mai e o virtute. Stiu exact cine sunt și ce pot. Și dacă nu am apelat la niciun compromis până acum, sigur nu o voi mai face de acum încolo. Tot ce am obținut până acum e rodul muncii mele. E o confirmare a faptului că am ales drumul bun, cel care mi-era hărăzit mie.

Există prietenii adevărate în showbiz-ul românesc? Care este persoana publică pe care ai suna-o în miezul nopții și ar sări imediat să te ajute?

Da, există, sigur. Am câtiva prieteni foarte buni persoane publice. Oamenii cu care vorbesc zilnic, oamenii pe care-i știu foarte bine și ei pe mine. Ne cunoaștem reciproc ca pe propriile buzunare.

Care este cea mai frumoasă amintire din Divertis? Dar cel mai neplăcut moment?

Întreaga experiență a fost extrem de frumoasă, una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea artistică la tv. Totul a fost la superlativ. Cel mai trist moment a fost când l-am pierdut pe Gyuri (n.r. Gyuri Pascu).

Care este cel mai mare regret al Paulei Chirila?

Regrete majore nu am. Tot ce am făcut până acum am făcut din plin, perfect asumat. Pentru că sunt omul care se aruncă chiar și în foc cu capul înainte știind că va trece prin el. Nu regret nimic pentru că nu trăiesc în trecut. Ci în prezent, cu gândul la viitor.

Care a fost momentul de cumpănă din viața ta, cum te-a marcat și cum ai trecut peste?

Am avut mai multe momente de cumpănă. Cele mai multe în plan personal. Când l-am pierdut pe tata și când l-am pierdut pe bunicul meu. Astea au fost momente cu adevărat de cumpănă pentru că ei nu se pot întoarce. Restul sunt doar încercări ale vieții peste care trecem.

Ai schimba ceva la tine?

Absolut nimic. Tot ce am realizat până acum se datorează faptului că sunt cum sunt și cine sunt.

Ce nu ai ierta niciodată într-o relație de iubire?

Iubirea înseamnă accepare. Înseamnă că-l primești pe cel de lângă tine în viața ta așa cum este el, cu frici, cu defecte, cu piese lipsă. Sunt un om iertător. Pot ierta foarte multe. Dar aș accepta cu greu ca persoana de lângă mine să nu-și asume faptul că nu e perfectă și că nici eu nu sunt.

Ai un frate mai mic, care este în Anglia. Cum te înțelegi cu el și cât de des reusiti să vă vedeți?

Ne vedem atât de des pe cât de frecvent deschidem Skype-ul. Datorită tehnologiei reușim să ne vedem. El vine mai des la mine decât merg eu la el, sunt mai mult ocupată. Poate de sărbători mă duc și eu la el.

Care este legătura ta acum cu Cristina Cioran, cea alături de care ți-ai făcut debutul cinematografic în filmul Margo? Cum îți amintești de acele filmări?

Drumurile noastre profesionale s-au despărțit și, din acest motiv, nu prea mai avem timp să ne vedem. Suntem amândouă foarte ocupate. Dar ne mai auzim.

Începuturile noastre au fost frumoase, sunt multe amintiri frumoase. Am învățat una de la cealaltă cum să fim și cum să nu fim. Sper și cred că am fost una pentru cealaltă o lecție. Nu se știe niciodată dacă traiectoria noastră nu ne va mai aduce din nou împreună.

Cât de mult pui preț pe imagine și ce faci pentru a fi impecabilă în fața admiratorilor?

Eu nu vreau să fiu impecabilă în fața admiratorilor, vreau să fiu impecabilă în fața mea. Voi avea mereu grijă de mine pentru că nu e un clișeu cand spui ca e un templu corpul nostru. E adevărat că am avut și momente în care m-am negjilat și nu m-am iubit foarte mult. Dar asta s-a întâmplat pentru ca la sfârșit să-mi dau seama cât valorez eu în fața mea.

Mihaela Rădulescu, o nouă intervenție estetică. “Oprește-te, e prea mult!”