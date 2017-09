EXCLUSIV | Criss și Vlad, despre începerea anului școlar. Ce amintiri au cei doi artiști

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, actori în “O grămadă de caramele”, de la Happy Channel, au amintiri inedite din perioada când erau elevi. Cei doi tineri artiști au povestit, în exclusivitate pentru Libertatea, cum era pe vremea când erau la școală și cum era pentru ei începerea anului școlar.

“Perioada mea preferată din an erau ultimele două săptămâni din vacanța de vară, pentru că atunci începeau pregătirile pentru școală. Aveam hăinuțe noi pe care abia așteptam să le port, știam că mă vor reîntâlni cu prietenii și colegii mei, cu profesorii pe care îi îndrăgeam, știam că voi învăța lucruri noi.

Îmi plăcea să selectez informațiile care mi se păreau interesante, pe care le consideram eu importante. Însă, cea mai mare bucurie, care mi-a rămas și acum, era să stau ore în șir să aleg pixuri, caiete, carnețele, cărticele, post-it-uri, creioane, carioci și tot felul de rechizite”, a spus Cristina Ciobănașu, care are o relație cu Vlad Gherman.

„Pentru mine, nu ianuarie, ci septembrie însemna începerea unui an nou. Întotdeauna, când schimbam anul de învățământ simțeam că a trecut un an adevărat din viața mea. Începutul lunii septembrie aducea emoțiile viitoarei revederi cu profesorii, frica următoarelor teste și examene, bucuria orelor petrecute cu prietenii și colegii mei, nerăbdarea aventurilor prin care voi mai trece în anul școlar respectiv. În timpul școlii/liceului, îmi doream să termin cât mai repede cursurile, să treacă anii și să am vacanță cât vrea…