3 ani de la moartea Marioarei Murărescu. Unicul fiu al regretatei realizatoare a „Tezaurului folcloric” ne-a acordat un interviu în exclusivitate.

Marioara Murărescu a fost şi va rămâne un nume emblematic în folclorul românesc. A fost realizatoarea uneia dintre cele mai longevive emisiuni de la TVR, „Tezaur folcloric”, unde a promovat şi a adus în atenţia telespectatorilor valorice autentice. În urmă cu 3 ani, pe 30 ianuarie 2014, renumita realizatoare de televiziune se stingea din viaţă, răpusă de cancer, la vârsta de 66 de ani.

3 ani de la moartea Marioarei Murărescu: Fiul său n-a schimbat nici măcar un lucru din casă

De-a lungul vieţii, Marioara Murărescu a fost extrem de discretă în privinţa vieţii personale. Deși nu vorbea despre viața sa privată, Marioara Murărescu îşi iubea nespus unicul fiu, Petru, pe care îl alinta Petrişor, şi pe nepoţelul ei, Andrei.

La 3 ani de la dispariţia mamei sale, Petru Murărescu a acordat, în exclusivitate pentru Libertatea, un interviu în care şi-a deschis sufletul şi şi-a amintit de cea care pentru el a fost şi va rămâne întotdeauna MAMA.

Libertatea: Ce simţiţi, la sfârşit de ianuarie, când se apropie data acelei zile triste în care mama dvs., Marioara Murărescu a încetat din viaţă?

Petru Murărescu: Simt o mare tristeţe că nu mai e alături de noi. Îi simţim lipsa, însă nu doar atunci, ci în fiecare zi. Ne lipsește.

Ce pregătiţi pentru ziua de 30 ianuarie?

O să fie ceva făcut de noi, restrâns. În fiecare an am făcut aşa şi tot timpul i-am făcut pomenile, aşa cum se obişnuieşte.

A fost foarte ataşată de fiul dvs., Andrei. Ce spune Andrei despre bunica sa?

Andrei avea atunci 8 ani, acum are 11 ani şi este clasa a IV-a. Înţelege lucrurile, ştie din ce cauză a murit. Îi simte lipsa, ca noi toţi, iar atunci când ne întreabă despre ea îi răspundem, nu îl lăsăm fără răspuns.

„Mi-a fost și mamă și tată”

Ce se întâmplă cu locuința de la Stoeneşti şi cu apartamentul din Capitală? Spuneaţi, după dispariţia mamei dumneavostră, că nu le veţi vinde.

– Şi aşa a rămas. Casa de la Stoeneşti a fost făcută de mama până la un punct şi apoi am ajutat-o şi eu. Avem sentimente profunde legate de acea casă, au fost locurile dragi mamei mele. Acolo au fost bunicii mei. Pe vremuri, era o moară, iar ulterior au făcut o fabrică de cherestea. După Revoluţie, când s-au făcut retrocedările şi a primit locul înapoi, mama a investit. Nu mai era nimic acolo.

Toţi pomii fructiferi pe care îi avem acum au fost plantaţi de mama. Mergem acolo cât de des putem, în funcţie de timp. În special în vacanţe. În casa în care a locuit n-am schimbat nimic, totul a rămas la fel. Toate lucrurile ne sunt dragi, pentru că ne amintesc de ea. Mama mi-a fost şi mamă şi tată. A avut mereu grijă de mine, ca şi bunica, de care am avut parte până în anul 1995

Doamna Marioara Murărescu avea un căţel, Timmi, de care era foarte ataşată. Ce aţi făcut cu el?

Timmi e la noi. L-am păstrat. Are 6 ani. E o poveste interesantă cu el. Eu l-am găsit într-o benzinărie, era ca vai de el, şi am vrut să-l dăm unui prieten. Mama l-a luat şi a zis că-l ţine ea pentru o săptămână, dar s-a ataşat de el şi a rămas. E bine că s-a înţeles şi cu celălalt câine al nostru.

Dintre marii artişti care au colaborat cu ea, cu cine mai ţineţi legătura? Ştiu că era foarte apropiată de doamna Maria Butaciu, doamna Floarea Calotă…

– Sunt câteva persoane apropiate, dar n-o să dau nume. Altele s-au îndepărtat. Mama n-a fost niciodată egoistă, a promovat valorile. Dacă cineva avea ceva de spus în domeniul folcorului, nu era nevoie să vină, mergea mama şi promova. Era foarte conectată cu tot ceea ce se întâmpla… Din păcate, folcorul a început să lipsească din peisaj, iar asta nu face bine… Cu doamna Butaciu am o amintire foarte dragă. Când eram mic mi-a dat un căţel, un caniche care a trăit 18 ani.

Dacă ar fi să alegeţi o amintire foarte dragă, care ar fi aceasta?

– Nu pot să aleg. M-a luat cu ea la spectacole încă de când aveam 3 ani. Am avut privilegiul să călătoresc peste tot, a fost un câştig. Cred că faptul că am călătorit peste tot cu ea şi am cunoscut oameni deosebiţi este un lucru de ţinut minte. Prin aAsociaţia Marioara Murărescu, încercăm să-i păstrăm amintirea vie. Încercăm să facem spectacole măcar o dată pe an, am ţinut să-i rămână amintirea vie.

În șase ani a fost diagnosticată cu trei tipuri de cancer

Binecunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice Marioara Murărescu a încetat din viaţă pe 30 ianuarie 2014, la vârsta de 66 de ani, după o lungă suferinţă.

Fosta realizatoare a “Tezaurului folcloric” (TVR), şi-a petrecut ultimele şapte luni pe patul de spital, dar era obişnuită cu oamenii în halate albe, cu nesuferitele injecţii, şi cu medicamentele, care i-au prelungit viaţa.

Coşmarul ei a început în 2008, când a fost diagnosticată cu cancer la sân. Au urmat două operaţii la Spitalul Fundeni şi cure cu citostatice. Ca prin minune, Marioara îşi revenise şi menționa cu fiecare ocazie că fiul său, Petre, a fost cel care i-a ridicat moralul şi că familia i-a fost cel mai bun medicament.

După patru ani însă, cancerul a fost din nou descoperit, de această dată la glanda tiroidă. A trecut cu bine şi peste această nouă operaţie complicată şi, când credea că, în sfârşit, necazurile s-au oprit, în 2013, medicii i-au dat o nouă veste înfricoşătoare: cancerul se mutase la coloana vertebrală!

A fost supusă unei alte intervenţii chirurgicale, pe care doar medicii clujeni s-au încumetat să o facă, fiind considerată cu mari riscuri. De atunci, vedeta tv n-a mai putut merge pe picioarele ei, iar noaptea plângea de durere. În ultimele şase luni, Marioara Murărescu s-a luptat cu boala, dar şi cu depresia într-o rezervă de la Spitalul Militar „Dr. Agrippa Ionescu”, din Baloteşti – Ilfov.

Citește și: MISTERUL s-a risipit! IATĂ CUM ARATĂ TATĂL FIULUI MARIOAREI MURĂRESCU! AFLĂ-I POVESTEA! FOTO ÎN ARTICOL