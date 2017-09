Actorul Armand Calotă a trecut pe lângă moarte de două ori. Povestea lui de viață bate orice film, iar mărturisirile sale îți dau fiori reci pe șira spinării!



Armand Calotă este actor la Teatrul Național din București, acolo unde și-a încântat admiratorii cu roluri în piese precum “Dumnezeu se îmbracă de la second – hand”, “Revizorul”, “Sânziana şi Pepelea”, “Dulcea pasăre a tinereţii”, “Trei surori”, “Romeo şi Julieta”, “Ondine” și multe altele, alături de nume mari ale scenei artistice din România.

Artistul are o poveste de viață impresionantă și a trecut prin încercări foarte grele de-a lungul anilor, fiind de mai multe ori la un pas de moarte.

Armand Calotă, în vârstă de 55 de ani, a făcut mărturisiri despre viața sa în cadrul emisiunii “Destine ca-n filme”, pe care Iuliana Marciuc o prezintă la Televiziunea Națională.

Actorul își amintește că, în timpul marelui cutremur din 4 martie 1977, el îi mărturisea mamei sale că vrea să urmeze cariera de actor.

“Stăteam pe o canapea și îi spuneam mamei că eu dau la Teatru. Mama stătea și croșeta ceva și mi-a spus: “Hai, mă, te rog, nu mai vorbi prostii”. “Mama, eu îți spun, aici o să dau și o să mă fac actor”. “Dar nu mai mișca patul”, mi-a zis. I-am spus că nu-l mișc eu… Începuse cutremurul”, și-a amintit artistul, căruia dragostea de teatru i-a fost insuflată de mătușa sa, regretata actriță Elvira Godeanu.

Armand Calotă a debutat pe scena Teatrului din Timișoara în anul 1990. Trei ani mai târziu s-a mutat la Teatrul Național din București.

În anul 2001, actorul a avut un grav accident de mașină și a fost în comă timp de două săptămâni. Medicii nu i-au dat atunci șanse de supraviețuire.

“2001 a fost un an mai plin. În 2001 m-am căsătorit, pe 9 septembrie. Apoi, trebuia să plec undeva în Gorj, aproape de Cheile Sohodolului, și am plecat doar eu cu soția, la vremea aceea nu aveam copii. Pe drum, aproape de Târgu Jiu, cineva curățase pe jos cu petrol. S-a văzut o pată. Eu am dat cu capul de bord, mașina s-a îndoit pe partea mea. Am intrat în comă. A venit un Aro, am înțeles din ce mi-a spus soția, în care erau doi copii de 12-13 ani. Au coborât, s-au uitat curioși și au spus: “tata, tata, vino, uite-l pe Arlechino”. Copiii aceia văzuseră filmele pe care le făceam cu Arlechino în acea perioadă. Și a venit omul acela cu un topor, a dat în ușa care era distrusă, a tăiat cu un cuțit cureaua care mă ținea…”, a povestit el.

“M-au dus după aceea la Spitalul de Urgență, unde am stat două-trei săptămâni, până m-au reparat. Aveam 12 coaste fisurate, fractură de maxilar, fractur de piramidă nazală, nici nu mai știu câte fracturi aveam”, a adăugat artistul.

A făcut hemoragie internă și medicii nu i-au dat șanse de supraviețuire

Apoi, un alt moment de cumpănă. A plecat în vacanță cu soția sa, Ana, cu care acum are doi copii – Alexandra și Bogdan -, la Florența, pentru a uita calvarul prin care tocmai trecuse.

“La Florența, am avut niște amețeli. Nu i-am spus Anei, nu știam de ce le am. Aveam niște amețeli ciudate. Când am ajuns înapoi în țară, am mers la spital. Ce se întâmplase: aveam hemoragie internă. M-au deschis, au făcut ce trebuiau să facă. A fost o luptă pe viață și pe moarte și i-au spus soției că șansele de supraviețuire sunt foarte mici”, a dezvăluit actorul.

Actorul Armand Calotă a trecut pe lângă moarte de două ori: “Am înviat chiar în noaptea de Înviere”

Destinul i-a fost din nou schimbat după ce soția sa a fost la un călugăr, la o mănăstire unde mersese să se roage.

“Când a mers acolo, călugărul s-a uitat insistent la ea. I-a spus să vină, a miruit-o și a întrebat-o: “Ce e cu voi? Nu înțelegi că vă iubește Dumnezeu?”. Ea era puțin contrariată. I-a dat mir și i-a spus să vină să-mi dea pe frunte. A ajuns la spital, s-a dus la Terapie Intensivă, unde eram eu. În momentul în care mi-a dat cu mir, a început aparatul să bată într-un fel anume, a început să crească pulsul. Și, în noaptea aia, pe la 3:00, a sunat-o doctorul de acolo și i-a spus: “Uite, a început să respire singur”, a mărturisit Armand Calotă.

“În noaptea de Înviere, eu fiind în comă, mi-au pus în mână un ou – soția le spusese că îmi place foarte mult Paștele -, au aprins o lumânare și au ciocnit oul. În clipa aia, am auzit un clopot în cap și atunci m-am trezit eu și am început să plâng. Am înviat chiar în noaptea de Înviere. Deci sigur există Dumnezeu. Dacă crezi cu adevărat, se schimbă foarte multe lucruri”, a încheiat actorul.

Adolescență rebelă: “Am petrecut o noapte și o zi de dragoste în pădure”

Actorul a povestit însă și o întâmplare dintr-un alt registru, mai amuzant, din adolescența lui: “Am mers cu prietena mea de la vremea aceea în pădure, unde am făcut un fel de cort din lemn. Am făcut și focul, am adus mâncare de acasă, salam, pateu, însă cel mai mare atu erau sticlele de cico pe care le aveam. Eu aveam 13 ani și jumătate, fata avea 16. Până spre dimineață nu s-a întâmplat nimic, dar apoi mi-am revenit. Am petrecut o noapte și o zi de dragoste în pădure”, a mărturisit actorul într-un interviu pentru Antena 1. El a mai spus și că a fost prins în fapt, într-o dimineață de amor, de soțul amantei lui măritate.

Despre Armand Calotă se spune că ar fi fost iubitul cunoscutei cântărețe de muzică ușoară Elena Cârstea, care este stabilită de ani buni în SUA, este căsătorită cu un cetățean american și are două fete adoptate, Sanda și Adriana.

