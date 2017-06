Actrița Anca Sigartău vorbește despre copiii săi. „Aș fi vrut să fac mai multe”

Actrița Anca Sigartău vorbește despre copiii săi. Vedeta și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri despre familia sa.

Anca Sigartău, care a trecut printr-o mare cumpănă după ce medicii i-au mai doar foarte puțin timp de trăit, a acordat un interviu pentru Formula As, în care a oferit detalii despre viața sa de familie, în special despre cei trei copii ai săi.

„Într-adevăr, iată că deja sunt bunică, nepoţica mea, Anastasia-Maria, are aproape un an. Mă bucur că fiica mea a făcut o alegere foarte bună, are o căs­nicie fericită, solidă. Sonia a absolvit Ştiinţe Po­litice – Relaţii Internaţionale şi lucrează în cadrul unei corporaţii multinaţionale. Sunt pe dru­mul cel bun şi cei doi băieţi ai mei, Teodor şi Iosif. Iosif e foarte talentat şi studiază la Academia de Design din Eindhoven, Olanda. Trăieşte într-un mediu aca­demic serios, într-un sistem deschis, care încura­jea­ză talentele. Teodor e medic stomatolog dar cred că în cazul lui s-a irosit un artist plastic, pentru că şi el e foarte talentat, la fel ca şi fratele lui. Aş fi vrut să fac mult mai multe pentru copiii mei, dar sunt sigură că sunt mulţumiţi de educaţia pe care le-am dat-o, de felul în care am încercat să-i pregătesc pentru viaţă. Mă rog doar ca, peste asta, să le dea Dum­nezeu sănătate şi un dram de noroc! Întot­dea­una, după ploaie iese soarele! Asta e lecţia numărul unu care mi-a fost predată de tatăl meu, profesor de istorie, un om foarte dedicat pasiunii sale, ardelean din partea Bistriţei”, a povestit artista.

„Da, copiii au crescut, suferinţele celor două divorţuri s-au stins, lăsând în urmă nu resentimente, ci o lumină cer­nută, fulgurantă! Mă uit în urmă şi mă gân­desc cum am putut trece prin toate cele câte mi s-au întâmplat, câte expe­rienţe am avut, prin câte locuri am um­blat, câte lucruri grozave am trăit, de la rezidenţa artistică pe care am avut-o la teatrul din Köln, în Ger­ma­nia (prin in­termediul Uniunii Teatrale din Europa), la experienţa pedagogică pe care am avut-o în Statele Unite ale Americii, unde am predat arta teatrală la un colegiu, şi totul mi se pare ex­traordinar! Sigur că, la momentele respective, mi se părea că sunt un fir de iarbă peste care a dat în­ghe­ţul şi nu ştiam dacă îmi voi reveni. Dar mi­ra­colul s-a întâmplat, de fiecare dată! Chiar şi a­tunci când, bolnavă fi­ind şi fără nicio spe­ranţă din partea doc­to­rilor, vindecarea n-a ve­nit de la ei, ci pur şi sim­plu din Cer, prin rugăciune şi post. Cum să nu-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate? Pentru toate miracolele din viaţa mea!”, a încheiat Anca Sigartău, care a fost directoarea Teatrului Municipal din Bacău.