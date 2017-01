Actrița Maria Ploae se confesează. „Nu credeam că am păcate”

Actrița Maria Ploae se confesează. Într-un recent interviu, artista a vorbit despre cum și-a regăsit credința în Dumnezeu.

Maria Ploae, în vârstă de 65 de ani, este un nume emblematic al teatrului și cinematografiei românești. Este căsătorită cu regizorul Nicolae Mărgineanu, împreună cu care are trei copii.

Renumita actriță a acordat un interviu pentru claudiutarziu.ro, în care și-a deschis sufletul.

Ea a mărturisit că și-a regăsit credința grație actorului Dragoș Pâslaru, care a renunțat la scenă pentru a se dedica celor sfinte.

„Ani mulți n-am prea mers la biserică și mă închinam rar, pentru că mă gândeam puțin la Hristos și mai mult la ale vieții. Sincer, mi-e rușine de perioada asta, deși a fost și foarte frumoasă și importantă, când au venit copiii, când am făcut cele mai multe filme. Fără să te rogi, să mergi la biserică, să te mărturisești, să iei sfânta împărtășanie, nu poți să te numești creștin. Totuși, a rămas în mine o flacară, care a crescut, imediat ce m-a tras cineva de mânecă.

Acela a fost actorul, pe atunci, Dragoș Pâslaru, azi monahul Valerian de la Schitul Pătrunsa din muntii Buila. Era după 1989, și el ne-a chemat să mergem la o slujbă la biserică Sf. Vasile, vizavi de Casa Enescu. L-am cunoscut acolo pe părintele Paul Maracine, parohul bisericii și duhovnicul lui Dragoș Pâslaru. Față de acest părinte am simțit o atracție extraordinară, aș spune magică. În ziua aceea, am rămas mai în spatele bisericii și am fost atât de impresionată și am înțeles atât de bine cât suntem de păcătoși, că am plâns continuu. Iar bunătatea pe care o respira parintele Paul Maracine mi-a fost ca un bandaj sufletesc. Am revenit la acea biserică și, după un timp, l-am rugat pe părintele Paul să mă spovedească.

Nu credeam că am păcate, și de aceea poate că am avut curaj să-i cer să mă mărturisesc sfinției sale. Nepracticarea credinței te împiedică să conștientizezi păcatele pe care le săvârsești. Când am realizat cât de grave sunt păcatele și cât de inconștienți suntem că nu le știm, m-am cutremurat. De când ne-a devenit părintele Paul duhovnic, și mie, și soțului meu, nu ne-am mai dezlipit de biserică. Când a trecut la Domnul părintele Paul Maracine, am suferit mult și ne-am găsit greu o altă biserică și un alt duhovnic. Acum mergem la biserica Sfântul Stelian, unde mi-am botezat copiii și pe care am redescoperit-o, cu ajutorul lui Dumnezeu”, a declarat Maria Ploae.

„Să știți că actorii sunt în marea lor majoritate credincioși. Ei sunt în general discreți, dar cred în Dumnezeu, și cei mai mulți nu intră pe scenă fără să se închine. Pentru că știu că talentul le vine de la Dumnezeu și că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În timpul comunismului, un coleg m-a sfătuit să-mi fac semnul crucii cu limba în cerul gurii, dacă mă tem sau mă jenez de ceilalți, dar să nu intru niciodată pe scenă fără să mă închin. Eu știu mulți actori care se roagă. Rugăciunea îți mai alungă emoțiile, căci știi că ești vegheat de Sus”, a mai spus ea.

„Am avut o viață foarte frumoasă și foarte linistită, așa cum mi-am dorit-o. De 34 de ani, eu și Nicolae ne ducem căsnicia cu sfințenie, avem trei copii pe care îi iubim și care ne iubesc… Am avut și momente de deznădeje, mai ales când s-a îmbolnăvit soțul meu și mă simțeam sleită de puteri, îngrijorată, speriată.

Dar le-am depășit cu bine, prin rugăciune. Dacă ar înțelege toată lumea ce forță are rugăciunea… Daca am ști, în încercările grele ce ne sunt date, să ne adresam lui Dumnezeu și să ne rugăm cu toată ființa, ne-am ridica după aceea mai puternici. Contează nu cât de lungă e rugăciunea, ci cât de prezent ești în ea și cât de puternică se face legătura cu Dumnezeu. Că asta e rugăciunea, comunicare cu Dumnezeu.

După aceea, te ridici de unde erai un om prăbușit, și devii un om cu nădejde. Am avut amândoi probleme de sănătate și, cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut cu bine. Important este să nu te lați copleșit de disperare. Așaza-te în genunchi și roagă-te, iar Dumnezeu te va ajuta”, a încheiat artista.