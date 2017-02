Adela Popescu a decis unde merge în vacanță la vară. „E știută frica mea de avion”

Adela Popescu a decis unde merge în vacanță la vară. vedeta a cumpărat deja bilete pentru Grecia.

ctrița Adela Popescu abia așteaptă vara și vacanța la soare și la plajă.

Precaută, vedeta a cumpărat deja biletele de avion.

Nu va pleca singură, ci împreună cu soțul ei, prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan, și cu băiețelul lor, Alexandru.

Deși a cumpărat biletele de vacanță, Adela Popescu are destule nelămuriri.

Adela Popescu a decis unde merge în vacanță la vară: „Nu ne hotărâm ce e mai bine pentru el”

Prezentatoarea de televiziune a explicat, pe blogul său, că este îngrijorată în privința vacanței din cauza fiului ei, Alexandru. Vrea ca totul să fie perfect pentru micuț.

„Gata! Am plătit biletele pentru Atena. Două săptămâni de vacanță în luna august pe o insulă din Grecia. Care-o fi aia.

Ne-am tot frământat perioada asta cu privire la vacanță ce urmează, prima cu Alexandru. O putem numi simplu „vacanța lui”. Adică frământarea vine tocmai din faptul că nu ne hotărâm ce e mai bine pentru el.

Deși una din variante era o vacanță la Marea Neagră, weekend-ul petrecut acolo ne-a ajutat să taiem de pe lista litoralul românesc. Nu mă înțelegeți greșit, iubesc marea copilăriei mele, nu am regăsit nicăieri în lume emoția pe care o am când o văd, dar, totuși, cred că pentru vacanța copilului, dacă tragi linie, îți dă cu plus în altă parte. În România sunt prețuri mari, plaje aglomerate, puține restaurante pe gustul nostru și mai e ceva, simt și eu nevoia să ies din țară, că nu am mai călcat pe pământ străin de doi ani.

Bun.

După lungi discuții privind mijlocul de locomoție, e bine știută frica mea de avion, Radu m-a convins că mai bine țin nervii strânși o oră jumate, decât spatele arcuit vreo 18. Plus că nu ar fi deloc comod pentru Alexandru.

Așadar, am luat bilete dus-întors Atena, urmând, în perioadă ce urmează, să ne hotărâm și asupra insulei și implicit a cazării. Știu că trebuie să ne grăbim, dar efectiv nu știu după ce să mă uit mai exact”, a spus Adela Popescu.