Adevăratul motiv pentru care Amalia Enache a slăbit 20 de kilograme. „Nu este o veste foarte bună”

Adevăratul motiv pentru care Amalia Enache a slăbit 20 de kilograme. Vedeta a mărturisit că are o problemă de sănătate.

Amalia Enache este cunoscută publicului telespectator din România din postura de prezentatoare de știri la Pro Tv. Vedeta a devenit mămică pentru prima oară în august anul trecut, atunci când a adus pe lume o fetiță, Alma, pe care a botezat-o și în Brazilia.

După naștere, vedeta arată incredibil de bine și are o siluetă impecabilă. Ea a dezvăluit însă că nu a ținut nicio dietă, ci este vorba despre o problemă de sănătate pe care o are.

Adevăratul motiv pentru care Amalia Enache a slăbit 20 de kilograme. dereglare de tiroidă post-partum

„Nu țin nicio dietă minune. Mănânc mai mult decât de obicei. Am pus foarte multă vreme asta pe seama alăptatului, pe seama somnului întrerupt. În sfârșit am aflat misterul. Nu este o veste foarte bună. Este o dereglare de tiroidă post-partum. vestea bună este că am ajuns la greutatea din liceu. Vestea proastă e că nu prea am ce să fac în legătură cu asta.

Am vrut să spun asta pentru că s-a scris foarte mult despre mine că am slăbit și am fost foarte mult felicitată. Și eu cred că nu e o presiune corectă pentru celelalte femei care abia au născut să li se tot arate vedete care au reușit să slăbească.

Să fii slab după ce ai născut nu e principalul lucru, nu e o virtute. O virtute este să fii o bună mamă și să îți vezi de ce ai de făcut acolo, că ai timp după aia să și slăbești.

La mine a fost o întâmplare. Am slăbit pentru că așa a vrut organismul meu să reacționeze. Acum am 54 de kilograme. În sarcină luasem 15 kilograme, dar n-am plecat de la 54 de kilograme, ci de pe la vreo 60 de kilograme. M-am dus la 70 și în sarcină. Am slăbit cam peste 20 de kilograme. cam așa. Nu am un merit în această poveste. Mă bucur că e așa și nu e invers, dar principalul lucru care trebuie să ne preocupe este sănătatea.

Mănânc absolut orice și mai mult decât de obicei. Nu am grijă la alimentație”, a explicat Amalia Enache în cadrul unei emisiuni de la Pro Tv.