Adevăratul motiv pentru care sora Elenei Gheorghe a făcut nunta în graba mare. „Fata mea și ginerele meu s-au sacrificat”

Adevăratul motiv pentru care sora Elenei Gheorghe a făcut nunta în graba mare. Mama miresei a oferit detalii neștiute.

Sora Elenei Gheorghe și Paul Pârvulescu s-au căsătorit religios, iar rochia purtată de Ana a fost cu adevărat spectaculoasă. Cei doi au ajuns în fața ofițerului de stare civilă, în urmă cu cinci ani, însă abia în urmă cu câteva zile s-au căsătorit religios.

Mărioara Gheorghe, mama celor două surori, care au o relației extraordinară, a fost invitată la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde a explicat care a fost motivul pentru care nunta s-a făcut pe repede înainte.

Adevăratul motiv pentru care sora Elenei Gheorghe a făcut nunta în graba mare. „Nu a putut să aranjeze nunta”

„Am urgentat puţin situaţia pentru că Paul joacă afară, e în Austria şi nu a putut să aranjeze nunta, să facem şi petrecerea după cununie, aşa că după cununie am fost doar noi, familia. Eu am avut trei spectacole în acea zi şi am fost şi soacră mică. A fost emoţionant.

Am ales şi această zi pentru că Elena avea spectacol şi pleca. Ani avea botez la colegi. Ana Radu s-a măritat şi trebuia să fie şi ea la nunta ei. Atunci fata mea şi ginerele meu oarecum s-au sacrificat, au făcut acest eveniment cu dragoste. Naşii au venit de la Mediaş, au şi întâziar. Eu consider că atunci când iese totul bine… asta este cel mai important”, a declarat Mărioara Gheorghe.