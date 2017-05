Adevărul despre boala Denisei Manelista. Florin Condurățeanu a explicat în amănunt

Adevărul despre boala Denisei Manelista. Florin Condurățeanu, binecunoscutul jurnalist, a făcut dezvăluiri.

Denisa Manelista, pe numele ei Denisa Răducu, a impresionat o țară întreagă după ce s-a aflat că suferă de o boală gravă. S-a spus că tânăra ar avea virului hepatitei C.

Jurnalistul Florin Condurățeanu a fost invitat la o emisiune de la Kanal D, unde a explicat de ce anume suferă artista, despre care recent au făcut dezvăluiri atât unchiul, cât și mătușa ei.

Adevărul despre boala Denisei Manelista. „Denisa are un virus mult mai agresiv”

”Eu am reușit să vorbesc cu medicul ei… Denisa a fost externată de la spitalul Sfântul Ioan și nu pentru că nu ar mai avea vreo șansă, ci pentru că tratamentul pe care-l urmează poate fi urmat acasă. Necazul ei nu este la plămâni, ci la ficat. Are un virus. Nu este C, Denisa nu are virusul hepatic C. I s-au făcut trei testări și la niciuna nu a apărut acest virus. Denisa are un virus mult mai agresiv decât C. Nu este nici B, nici C, ci E ori G. E un virus mai agresiv, ce a fost contactat de această tânără de 27 de ani în copilărie. Aceste virusuri au niște perioade ce se întind de la 20-25 de ani. Când și-au scos ghearele sunt făcute țăndări celulele ficatului. Devin niște cicatrici.

L-am întrebat pe medic care sunt șansele acestui război. Dacă poate fi salvată, iar el mi-a spus, oftând, că nu poate da un răspuns. Tot ce ne rămâne de făcut e să ne rugăm pentru ea. Să ne rugăm pentru că la fiecare om există o armată de imunitate. Există momente de declic, când aceasta să se trezească, iar anticorpii treziți la viață luptă. Tot timpul apar derivați ai virusurilor. Aici problema e că virusul asta, mai rar de găsit, poate fi descoperit doar cu metode rare sau scumpe de detectare, iar în România cred că asta este imposibil.

Cât de mult stăteam noi cu mâinile ridicate în față balaurului numit virus C, iată că s-a descoperit un tratament care a avut niște succese fabuloase după doar 12 săptămâni. Însă, în legătură cu acest posibil virus E sau G pe care îl are Denisa, medicii nu au un astfel de tratament… E un virus care doar îi distruge ficatul”, a declarat Florin Condurățeanu.