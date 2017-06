Adrian Romcescu face lumină. Ce spune despre așa-zisa fiică secretă

Cântărețul Adrian Romcescu a făcut lumină în ceea ce privește zvonurile că ar avea o fiică secretă.

Adrian Romcescu este unul dintre cele mai cunoscute nume din peisajul muzicii ușoare românești.

Despre Adrian Romcescu, care a trăit 30 de ani în Danemarca, s-a zvonit în ultima vreme că ar avea o fiică secretă, o tânără pe nume Grațiela. Aceasta are 33 de ani și este stabilită în Italia.

Adrian Romcescu, care a făcut parte din juriul Selecției Naționale Eurovision 2017, a fost invitat la o emisiune de televiziune în care a vorbit despre aceste zvonuri.

Adrian Romcescu face lumină. „Eu de un an de zile râd cu nevastă-mea”

„Adică cea cu care am avut o relaţie m-a cunoscut prin frate-miu? Nu prea s-a întâmplat asta niciodată… Da, a vorbit pe Facebook cu nevastă-mea. Da, e o poveste destul de ciudată. L-a căutat prima dată pe fratele meu, după care s-a dus la Adrian Daminescu… După care a căutat-o pe nevastă-mea. Eu de un an de zile râd cu nevastă-mea… Eu am blocat-o, nu am vrut să intru în nicio legătură…”, a declarat Adrian Romcescu în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.