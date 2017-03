Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit vedeta

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor. Prezentatoarea de televiziune a mers de urgență la o clinică din Capitală.

Adriana Bahmușeanu, care a slăbit spectaculos în ultima vreme, nu mai este prezentă pe micile ecrane de ceva vreme după ce a anunțat că este suspectă de scarlatină.

Acum, vedeta are din nou probleme de sănătate. Ea a mers la o clinică din capitală pentru investigații.

Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor. „De câte ori intru la RMN…”

Prezentatoarea de televiziune și-a informat fanii că a fost nevoită să ajungă la medic.

„De câte ori intru la RMN închid ochii și îmi imaginez că sunt pe o plajă exotică in Bahamas….azi mi-am luat porția de mare și de soare…așa că am grijă de mine și de sănătatea mea… că dacă nu eu, atunci cine? Iubește-te pe tine însuți ca să îi poți iubi pe ceilalți, nu?”, a spus vedeta, care are mai multe operații estetice.