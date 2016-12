Adriana Bahmuțeanu e în al nouălea cer. Vedeta de televiziune este foarte fericită că instanța a respins apelul făcut de societatea fostului său partener de viață.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu prigoană au avut un mariaj presărat cu multe scandaluri, dar și cu numeroase procese. Cu toate acestea, acum vedeta de televiziune este foarte fericită că instanța a respins apelul făcut de societatea fostului ei partener de viață, Silviu Prigoană și că va avea de încasat o mulțime de bani în urma acestui proces.

Adriana Bahmuțeanu este în al nouălea cer: are de încasat 200.000 de euro

Pe pagina sa de pe un site de socializare, vedeta de televiziune le-a explicat fanilor cum stă situația.

„Iată dragi prieteni că în România se poate face dreptate atunci când judecătorii sunt imparțiali și aplică legea în mod corect și legal !!! Curtea de Apel București a respins apelul formulat de societatea fostului meu soț – prin care s-a încercat – fără succes – să se convingă instanța de judecată că ar fi firească și legală semnarea ÎN FALS de către fostul meu soț a actului adițional la contractul meu individual de muncă prin care acesta mi-a modificat salariul – FĂRĂ ACORDUL ȘI ȘTIINȚA MEA – iar aceasta hotărâre a rămas DEFINITIVĂ.

De altfel nici nu se putea altfel deoarece susținerea fostului meu soț potrivit căreia UN SOȚ ARE DREPTUL SĂ ÎNCHEIE, SĂ EXECUTE, SĂ MODIFICE ȘI SĂ ÎNCETEZE CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ AL SOȚIEI, ÎN BAZA ACORDULUI TACIT AL ACESTEIA (adică fără știinta și acordul personal și expres al soției) ESTE O SUSȚINERE ABERANTĂ ȘI LIPSITĂ DE LOGICĂ (ca multe alte susțineri ale fostului meu soț).

Acum societatea va trebui să îmi achite din urmă salarii neachitate în sumă totală de aproximativ 200.000 EURO, iar această sumă va fi un cadou foarte frumos de la Moș Crăciun pentru mine și copiii mei !!!

În sfârsit s-a făcut dreptate !!!… Multumesc și Justiției Române care a dat dovada azi că în țara noastră mai există dreptate!!! Doamne ajută!!!”, a comentat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu e în al nouălea cer: fratele lui Prigoană a sărit în apărarea ei

La postarea de mai sus a comentat și Daniel Prigoană, fratele omului de afaceri Silviu Prigoană, fostul soț al prezentatoarei de televiziune.

„Există Moş Crăciun ! … Cel mai tare cadou pe care l-am putut primi. Nu am avut nicio îndoială că vei câştiga ! Mă bucur pentru tine. Te felicit că ai avut curajul să lupţi cu o specie parvenită, şantajistă, coruptă, hoaţă şi mai ales cu ,, mincinosul neamului ” , care a mizat toată viaţa pe compătimirea celor care au fost minţiţi, furaţi sau excrocaţi de subiectul perdant. Eu nu am avut curajul, pentru mizeriile care mi le-a făcut, inclusiv fraţilor, pentru că nu am vrut să intru în jocul lui de imagine, de care s-a ales praful odată cu despărţirea de tine. Sănătate, succes şi numai bucurii! Leru-i ler !”, a scris Daniel Prigoană.