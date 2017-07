Adriana Bahmuțeanu se reproflează. A devenit trainer motivațional

Adriana Bahmuțeanu a anunțat că a terminat cursurile și că este, oficial, trainer motivațional.

Adriana Bahmuțeanu, care s-a căsătorit prima oară la vârsta de 18 ani, nu se mulțumește să fie doar prezentatoare de televiziune.

Vedeta a urmat cursuri la o academie de coaching.

Adriana Bahmuțeanu, care are mai multe operații estetice, și-a anunțat prietenii virtualiu că a devenit trainer motivațional.

Adriana Bahmuțeanu se reproflează. „Sunt foarte mândră de mine”

„Se zice că omul cât trăiește învață! Eu aș zice că ar fi minunat și să înveți să te schimbi pe interior, să te bucuri de fiecare clipă și să fii fericit! Cu doi ani și ceva în urmă am decis să îmi schimb viața, să pun punct unei vieți triste și pline de necazuri și să devin o altă persoană, să mă bucur de fiecare bucățică a acestei frumoase călătorii numită VIAȚĂ! Iar acum sunt mândră de mine, îmi cresc singură copiii , cu iubire și echilibru, am satisfacții personale și profesionale, iubesc și sunt iubită, mă bucur de tot ce mă înconjoară!

Mai mult, am întâlnit persoane extraordinare care mi-au arătat că visele se pot împlini dacă vrei cu adevărat, că poți trăi frumos, că poți evolua și poți lasa în trecut grijile, fricile și supărările, că poți trăi fiecare moment al prezentului construind viitorul! Vreau să îi mulțumesc sincer Loredanei pentru că mi-a schimbat viața în bine și sper că de acum încolo să o schimb și eu pe altora!

Da, dragii mei, acum doi ani m-am înscris la Academia Română de Coaching, iar astăzi am devenit trainer, coach, speaker motivațional și formator cu drept de liberă practică în România! Și sunt foarte mândră de mine!!!La Academie am învățat că fiecare experiență este de fapt o lecție din care noi înșine ne extragem esența, că poți deveni un om mai bun, cu valori spirituale și morale înalte , că îți poți trăi viață în armonie și că fericirea e doar la un pas distanță! Iar dacă eu am reușit să îmi schimb destinul sunt sigură că puteți și voi!”, a explicat Adriana Bahmuțeanu.