Adriana Lima iubeste din nou! A început o relație cu Ryan Seacrest

După divorțul de baschetbalistul NBA, sârbul Marko Jaric, Adriana Lima și-a găsit din nou fericirea în brațele altui bărbat. Aceasta a început o relație cu prezentatorul TV, Ryan Seacrest.

După un divorț lung ce s-a finalizat abia după doi ani, în martie anul acesta, celebrul îngeraș Victoria’s Secret este iar fericită. Aceasta a început o relație cu Ryan Seacrest. Cei doi s-au cunoscut la Jocurile Olimpice de la Rio, unde au lucrat împreună pentru postul de televiziune NBC. Brazilianca și celebrul prezentator tv s-au afișat împreună și la New York, unde au fost surprinși în timp ce se bucurau de o cină romantică.

Seacrest (41 de ani), gazda emisiunii American Idol și producătorul executiv al reality-show-ul „ Keeping Up With The Kardashians” este cunoscut la Hollywood pentru relațiile lui amoroase cu femei frumoase. El s-a mai iubit în trecut cu Julianne Hough, cu artista mexicană Paulina Rubio, cu modelul Sports Illustrated Dominique Piek și cu antrenoarea de fitness Shayna Taylor.

Lima ( 35 de ani) și-a anunțat în 2014 divorțul de Marko Jaric, ce a fost finalizat abia în martie anul acesta. Cei doi au două fete, Sienna (4 ani) și Valentina (6 ani).