Alessia e însărcinată în 6 luni. Ce spune cântăreața despre sarcină

Cântăreața Alessia trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Artista este însărcinată.

Alessia, care la un moment dat a slăbit foarte mult, este însărcinată. Vedeta, care are o relație de foarte mulți ani, se află în cea de-a șasea lună de sarcină.

Artista, care va avea un băiețel, a oferit detalii despre sarcină în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Nu am pofte. Cred că am cea mai uşoară sarcină la care ar putea visa orice femeie. Mă simt foarte bine, fac sport, cânt, sunt energică şi sunt fericită că o să am un băieţel”, a declarat cântăreaţa Alessia, la emisiunea „Răi da’ Buni”, de la Antena Stars.

Cântăreața a postat, pe pagina ei de pe o ețea de socializare, și o imagine în care își arată burtica de gravidă.