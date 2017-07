Alexandra Stan, fără sutien, pe plajă. Cum s-a pozat cântăreața

Alexandra Stan, fără sutien, pe plajă. Cântăreața a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare fără sutien, la mare.

Artista și-a obișnuit deja fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii incendiare, în care apare în ipostaze provocatoare. Nici imaginea postată sâmbătă nu este o excepție.

„Oops.. where did the sun ☀️ go?”, a scris Alexandra Stan.

Deși pare mai preocupată de imaginea sa decât de orice altceva, Alexandra Stan a devenit patroană.

Când vine vorba de bani, ea nu mai are încredere în nimeni. După ani în care o parte a remunerațiilor a ajuns la fostul manager și diverse echipe ce s-au ocupat de partea discografică, Alexandra Stan s-a decis să drămuiască personal fiecare bănuț și și-a deschis propria casă de producție muzicală, care îi poartă numele.

Prima piesă a casei sale de producție muzicală este, evident, una a sa, ”Boy Oh Boy”, al cărei videoclip a insistat să fie filmat în Kuala Lampur, Malaezia (FOTO). “Am o afinitate pentru Asia, iar prin noul clip mi-am dorit să surprind cultura asiatică şi atmosfera de pe stradă, oamenii, obiceiurile lor.

