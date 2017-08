Alexandra Stan va lansa prima sa colecție de haine intitulată ”Stan”

Pe urmele Victoriei Beckham, dar autohtonilor Andreea Raicu ori Monica Bîrlădeanu, Alexandra Stan își face debutul în lumea modei.

Artista, care nu mai are un program internațional ațât de încărcat ca altădată, muncește din greu să-și concretizeze alte vise, cel mai important după muzică fiind prima sa colecție de haine și accesorii vestimentară ce vor fi reperate în magazine după numele său -”Stan” by Alexandra Stan. Solista, care, într-unul din clipurile sale a promovat blugii –model propriu-, cu vedere amplă la posterior, și-a scos mereu la rampă sexozitatea sa. Diva de altădată a clasamentelor muzicale europene nu vrea să intre cu viitoarul său brand vestimantar în topul celor mai stylish de haine și accesorii create de vedete însă este convinsă că are talent și este sigură pe faptul că sunt mulți doritori care să-i îmbrace creațiile.

Solista ce a debutat la Festivalul de la Mamaia și unde nu a câștigat nimic, Alexandra Stan a câștigat mai mult decât ar fi crezut vreodată, odată cu apariția sa pe piaţa occidental prin single-ul ”Lollipop” (2009). Adevăratul succes l-a întâlnit datorită piesei ”Saxobeat”, locul 1 în majoritatea clasamentelor muzicale europene şi nord americane dedicate muzicii de discotecă, apoi multe ale piese ce i-au oferit nouă ani de turnee și success la scară globală. Printre celebritățile noastre feminine care au ales să-și exprime creația și vestimentar se numără: Malvina Cservenschi, Monica Bîrlădeanu, Cătălin ”Jojo” Grama, Andreea Raicu, Anda Adam și Dana Rogoz.