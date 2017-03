Alexia Niculae de la Vocea României Junior i-a învrăjbit pe Moga și Inna: „Marius are piese bune, pe care i le da pe toate Andrei”

Alexia Niculae de la Vocea României Junior a avut o prestație care i-a convins pe Marius Moga și Inna să întoarcă scaunele. Cei doi au renunțat la menajamente și s-au atacat reciproc pentru a o câștiga pe Alexia în echipa lor.

Alexia Niculae de la Vocea României Junior a cântat „Evil Like Me”, iar prestația ei a convins doi din trei jurați să întoarcă scaunele: Marius Moga și Inna. Cei doi artiști și-au dorit-o atât de mult în echipa lor, încât nu s-au menajat deloc.

Întrebată de Inna ce își dorește, Alexia a răspuns, foarte sigură pe ea: „O piesă”. „Eu nu am experiența lui Marius Moga, dar am o casă de discuri. Marius are piese bune, pe care i le da pe toate Andrei”, a spus Inna, care i-a promis micuței soliste „o piesă de locul I”. „Ai niște băieți din Ardeal care îți fac piese”, i-a răspuns Moga.

În disputa dintre cei doi jurați, a intervenit și Andra. „Am tot respectul pentru Inna, dar jos pălăria în fața lui Marius Moga”, a spus aceasta.

Până la urma, Alexia Niculae a ales să meargă în echipa Innei, iar decizia micuței concurente a făcut-o pe artistă să sară și să țipe de bucurie.



Vocea Romaniei Junior – sezonul 1: Alexia Nicuale – Evil Like Me pe vocearomanieijunior.protv.ro