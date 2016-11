Alice Peneacă și-a programat primul copil cu Bobby Păunescu! Al doilea ar fi… din obligație / VIDEO EXCLUSIV

La mai bine de un an de la cununia civilă cu Bobby Păunescu, Alice Peneacă vrea să își mărească familia, modelul dorindu-și cu ardoare să fie o mamă tânără.

Soția lui Bobby Păunescu o admiră pe Antonia, care va aduce pe lume până la finalul acestui an pe cel de-al treilea urmaș. Alice aspiră și ea la statutul de mamă, pe care îl experimentează de ceva vreme, dar doar pentru animalele de companie. “Chiar o apreciez pe Antonia pentru chestia asta foarte mult și e exact cum îmi doream și cum visam și eu să fiu mamă tânără. Super tare! Bravo!Nu știu când se va întâmpla, când vrea Dumnezeu. Sunt ok, este binevenit, eu ce pot să fac mai mult? Până acum am reușit numai o pisică și un cățel. Nu am ce să fac”, a declarat, pentru Libertatea , Alice Peneacă.

“Dacă iese băiat, o să fac 2 copii!”

În ciuda faptului că atât ea, cât și soțul său nu sunt singuri la părinți, șatena vrea să se limiteze la aducerea pe lume a unui singur copil. Doar într-un caz extrem se va încumeta să îl conceapă și pe cel de-al doilea. “Eu mai am o soră și Bobby mai are un frate. Sincer aș vrea un singur copil, pentru că nu știu dacă aș reuși să împart dragostea în mod egal așa. Mi se pare complicat, pentru că oricum vor fi diferiți, chiar dacă sunt copii mei. Așa că prefer unul și să fie toată atenția asupra lui, o să fie foarte alintat, foarte răsfățat. Mi-aș dori fată, dacă iese băiat o să fac 2 copii”, ne-a spus amuzată Alice Peneacă. Există însă și șansa ca destinul să o surprindă cu o sarcină gemelară, întrucât bunica ei avea o soră geamănă.

Video: George Capoianu

Citește și:

Alice Peneacă, singură și superbă! Motivul pentru care Bobby Păunescu nu a însoțit-o la Gala Unica! / VIDEO EXCLUSIV