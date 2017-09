Alina Pușcaș a dezvăluit ce a pățit după cea de-a doua sarcină. S-a ales cu alergii

Alina Pușcaș a vorbit despre viața sa de mămică a doi copii, despre sarcinile prin care a trecut, dar și despre ce și-ar dori să facă.

Alina Pușcaș este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare de televiziune, dar și de actriță.

este o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

În 2015, în luna august, vedeta a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care s-a căsătorit de curând.

În luna octombrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

La o emisiune de televiziune, vedeta a mărturisit că s-a ales cu alergii după cea de-a doua sarcină și s-a recuperat și mai greu decât după prima.

„Nu, nu sunt însărcinată. Eu am spus de foarte multe ori… Sunt puţin răcită. Am dobândit şi nişte alergii după a doua sarcină…

Am ajutoare cu copiii. Dacă nu ai ajutoare începe să îţi vină în cap că e foarte greu. Pentru mine, fiind diferenţa de un an şi două luni între ei, a fost aşa ca şi când nu am avut perioadă de neînsărcinată. Atunci da, m-am refăcut mai repede.

La prima sarcină mi-am revenit în două luni ca şi când n-aş fi fost însărcinată. La a doua sarcină nu a mai fost aşa, a fost ai greu.

Abia acum o săptămână m-am apucat iar de sală”, a explicat Alina Pușcaș în cadrul emisiunii „Star matinal de weekend”, de la Antena Stars.

Vrea să cânte

Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că și-ar dori foarte mult să cânte și să facă clipuri.

„Aş vrea să cânt. Îmi place muzica. Ideea e că nu cred că sunt pregătită să merg în turnee haotice. Mi-ar plăcea să fac din pasiune, să cânt, să fac clipuri, să cânt cu colege de-ale mele, cu Sore spre exemplu.

Nu simt nevoia să scot bani din asta, ci pru şi simplu să cânt pentru că-mi place”, a afirmat Alina Pușcaș, care recent a acordat un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.