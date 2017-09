Amănunte neștiute despre fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu. Tatăl său a vrut să-i pună numele unui radio

Raluca Moianu a mărturisit că tatăl său, la naștere, a vrut să-i pună numele unui radio care se găsea pe piață în acele vremuri.

Raluca Moianu este un cunoscut om de radio și de televiziune de la noi din țară.

Vedeta a oferit, pentru life.ro, detalii mai puțin știute din viața sa. Unul dintre acestea este cel legat de numele pe care tatăl său voia să i-l dea la naștere.

„Radioul e prima mea mare iubire. De ce radio? Poate pentru că sunt fata care trebuia să poarte nume de aparat de radio… Atunci când m-am născut, tata a vrut să-mi spună Selena, iar mama a zis că “ e mai bine să-i spunem Ralu, nume de domniţă fanariotă, în loc de un nume de aparat de radio””, a povestit Raluca Moianu.

Întrebată dacă s-ar întoarce în televiziune, Raluca Moianu a afirmat că ar face-o doar dacă produsul ar fi unul de calitate.

„Dacă formatul este interesant , mi se potriveşte mie ca prezentator şi este produs de o instituţie serioasă, fie casă de producţie sau televiziune, în aşa fel încât produsul final să fie de calitate. Atunci aş fi tentată să mă întorc în televiziune”, a spus ea.

Raluca Moianu a explicat că fiica sa, Mara, este centrul universului ei, oricât de ocupată ar fi.

„Totdeauna mi-am făcut timp pentru fata mea, oricât de ocupată am fost la job. Am învăţat să deleg. Am ales acele proiecte care mi-au permis un program flexibil. Munca trebuie să îţi ofere satisfacţii, dar nu trebuie să te transformi în sclavul ei.

Mi se pare esenţial să găseşti timp pentru a-l petrece cu cei dragi. Copiii cresc, iar anii nu se mai întorc. Degeaba munceşti ca un rob să îi cumperi tot ce e mai scump, dacă nu eşti niciodată lângă copilul tău”, a apus vedeta.

Protagonista unui episod demn de o telenovelă

Fosta prezentatoarea a emisiunii “Iartă-mă”, Raluca Moianu a fost, în urmă cu câțiva ani, protagonista unui episod amoros demn de o telenovelă. Vedeta a fost surprinsă de paparazi, în pădure, în timp ce se săruta cu un cameraman, deși la acea vreme ea era căsătorită cu Marius Ancuța, iar bărbatul era implicat într-o relație stabilă.

Contrar multor cupluri din showbiz care după despărțire rămân cu resentimente, cei doi au trecut peste această experiență nefericită și de dragul fiicei lor, Mara.