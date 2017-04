Amănunte neștiute din viața lui Dorel din „Las Fierbinți”. Mihai Raiț a fost morar și printre cei mai bogați din sat

Amănunte neștiute din viața lui Dorel din „Las Fierbinți”. Actorul Mihai Raiț a vorbit despre viața sa de dinainte de a fi celebru.

Actorul Mihai Raiț, care s-a însurat de curând, este cunoscut publicului larg grație personajului Dorel pe care îl interpretează în serialul de televiziune „Las Fierbinți”.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru Adevărul, artistul a oferit detalii incredibile despre viața sa de dinainte de a fi celebru, dar și despre relația de prietenie pe care o are cu Mihai Bobonete încă de când era în școala primară.

De altfel, Mihai Raiț a mărturisit că el și tatăl lui Mihai Bobonete erau cei mai bogați oameni din sat la un moment dat.

Amănunte neștiute din viața lui Dorel din „Las Fierbinți”. Din bătăi în bătăi, a ajuns să fie prieten cu Bobonete

„Cu Bobonete m-am întâlnit în clasa a IV-a, el venise de la Craiova, părinţii lui erau ingineri în agricultură şi i-au detaşat la Giurgeni în anul cu Revoluţia. Ştiu că din ‘90 ne mutam la Hârşova, dar un an trebuia să facem şcoala la Giurgeni şi atunci am nimerit cu Bobonete în clasă. El era un tip slăbuţ, aşchie, cu ochelari, din bătăi în bătăi am ajuns să mă împrietenesc cu el. De atunci până în momentul de faţă suntem cei mai buni prieteni. Noi din clasa a IV-a am rămas nedespărţiţi, el a făcut liceul la Slobozia, dar venea la fiecare sfârşit de săptămână acasă, eu veneam de la Hârşova şi ne întâlneam la Giurgeni la bunici. El era mai bogat, avea discotecă, mare antreprenor. Taică-su avea discotecă la Căminul Cultural. Mergeam şi le stricam discoteca, noi puneam rock, toţi erau pe „Casablanca“ şi noi puneam Iron Maiden”, a povestit Mihai Raiț.

„Am avut o moară, da. Tata voia să mă trimită în armată şi ca să nu plec în armată am depus dosarul la o postliceală. Vineri am luat toate actele, m-am înscris la postliceală şi când a venit cu ordinul i-am zis: „Stai aşa că n-ai cum, vezi că eu sunt la şcoală, nu pot să plec în armată.“ A trebuit să stau trei ani să treacă armata, tata şi-a făcut o moară şi el lucrând prin ţară trebuia să se ocupe cineva de moară. Cine să se ocupe? „Eu! Eu sunt morar-şef!“ Aveam o moară unde făceam mălai şi încă una unde făceam hrană pentru animale. Eu şi tatăl lui Bobonete eram cei mai bogaţi oameni din sat, eu aveam moară, el cârciumă, îi trimiteam pe oameni de la mine la el şi la unchiu meu, că şi el avea cârciumă. Moara mea era între două cârciumi”, a mai spus el.