Anamaria Prodan a găsit un fotbalist la țară, printre fermierii de la “Gospodar fără pereche”! Imediat cum a aflat vestea, impresara l-a pus să-și adune echipa și să încingă o miuță, ca să-i evalueze talentul.

Casian, unul dintre gospodării care participă la show-ul ce va fi difuzat la PRO TV de luni, 11 septembrie, joacă într-o mică echipă de fotbal. Când a auzit acest lucru, Anamaria, care trăiește prin și din fotbal, l-a pus pe Casian să-și strângă rapid colegii de echipă și au pornit cu toții spre stadionul din localitate, unde băieții au încins o partid sub ochii de cunoscător și de fin evaluator de talente ai sexy-impresarei.

Anamaria Prodan a găsit un fotbalist la țară: e Casian, unul dintre gospodării căruia i-a căutat pereche



Anamaria a stat o vreme pe margine și i-a urmărit, apoi a intrat și ea pe teren alături de ei și s-a băgat în joc! “Vă dați seama că a trebuit să-i văd cu ochii mei! Casian, unul dintre gospodării căruia i-am căutat jumătatea, m-a dus pe un stadion și, pentru că păreau să se distreze atât de tare pe teren, am intrat și eu în jocul lor. Trebuie să recunosc că nu mai jucasem fotbal de ceva vreme, m-am simțit minunat! La un moment dat, ne-am implicat atât de tare în joc, încât am fost și faultată și am căzut. Dacă aveam arbitru, ar fi fost de cartonaș roșu! Dar, așa cum mă știți, după ce am căzut, am început să râd, m-am ridicat și am continuat să alerg după minge”, a povestit Anamaria Prodan Reghecampf.

Anamaria a făcut un adevărat tur de forță vara aceasta, când a avut de selectat gospodari fără pereche pentru show și a umblat în căutarea lor prin toată țara. A fost muncă extra, pe lângă ce avea ea de făcut ca impresar, așa că vedeta n-a mai avut timp să se ocupe și de ferma pe care a înființat-o cu soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Din fericire însă, ne-a mărturisit ea, are angajați pricepuți, care au grijă de fermă ca și când ar fi a lor. Așadar, s-a putut ocupa pe îndelete de jobul de prezentatoare, care i-a băgat o mică avere în buzunar.

Filmările la “Gospodar fără pereche” i-au adus Anamariei nu doar timp liber în minus, ci și kilograme în plus. După ce s-a lăudat că a slăbit și și-a afișat noua siluetă trasă prin inel în costum de baie, impresara s-a îngrășat la loc, din vina gospodarilor cărora le-a trecut pragul și care au răsfățat-o cu tot felul de preparate tradiționale, pe care nu le-a putut refuza.

Crescută la țară, impresara de fotbaliști a recunoscut că emisiunea i se potrivește mănușă, fiindcă niciuna dintre muncile dintr-o gospodărie nu-i este străină. Ba chiar ar putea renunța la impresariat, fiindcă ar face bani frumoși ca fermier! “Legumicultură, îngrijirea animalelor, recoltat, plantat, semănat, eu le știu pe toate”, ne-a declarat Anamaria Prodan.