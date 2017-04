Anca Serea, în lacrimi la Uite cine dansează. Nu s-a mai putut abține și a izbucnit în plâns

Anca Serea, în lacrimi la Uite cine dansează. Vedeta a povestit ce viață a avut înainte de a fi celebră.

Anca Serea și-a amintit de viața plină de lipsuri pe care a dus-o pe vremea când nu era celebră și locuia la Tecuci.

„Eu am fost crescută doar de mama. E eroul meu, îi datorez tot. Am avut lipsuri și de aceea am vrut să reușesc în viață”, a povestit Anca Serea, cu lacrimi în ochi.

„Nici acum nu mă îndepărtez de la principiile mele, acelea de a face bine și de la credință”, a mai spus vedeta de televiziune.

Anca Serea, una dintre vedetele care concurează la show-ul Uite cine dansează de la Pro Tv, a avut un accident la concurs, în urmă cu câteva săptămâni. Ba mai mult decât atât, într-una dintre ediții a povestit cu lacrimi în ochi despre primul ei soț, care a murit.