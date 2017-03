Andra a dat vestea. „Este ceva la care am visat de foarte multă vreme”

Andra a dat vestea. Cântăreața și-a anunțat fanii despre noua reușită din viața sa.

Andra, care a susținut recent un concert la Madrid, a mai marcat o reușită.

Cântăreața, care este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță și are doi copii, a anunțat, într-un live făcut pe pagina sa de Facebook, că și-a lansat o colecție de haine sport.

„Mi-a fost foarte dor de voi. Aș vrea să vă povestesc despre ce am lansat astăzi. Despre colecția mea de haine, de tricouri inspirate de muzica mea. Este ceva la care am visat de foarte multă vreme. Și iată că se împlinesc ușor-ușor visele, câte unul, câte unul. după Sala Palatului s-a împlinit și acest vis. Gata, am reușit…”, le-a transmis Andra admiratorilor ei.

„Mi-am dorit, ca orice artist, să am așa ceva… Mie îmi plac toate, materialul e de purtat. Am ales o linie sport pentru că vreau să fie confortabil, comod”, a mai spus Andra.

„Am făcut câteva cadoruri. Purtăm și eu și Cătălin. Sunt doar pentru adulți, dar mă gândesc și la copii…”, a încheiat cânttăreața.