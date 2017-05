Andra renunță la masa juriului Românii au talent. Ce surpriză le-a pregătit fanilor

Andra renunță la masa juriului Românii au talent. Artista va urca pe scenă pentru a cânta live cea mai nouă melodie a sa.

Vineri, Andra, care este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță, va părăsi masa juriului Românii au talent și va urca pe scenă pentru un moment special.

Artista, care a și plâns la un moment dat în emisiune, va cânta, în a doua semifinală LIVE, cea mai nouă melodie a sa, La refren, extrasă de pe cel mai recent album, Iubirea schimbă tot. Jurata va aduce emoția și dragostea în casele tuturor românilor prin intermediul piesei care spune o poveste de iubire pe care singurătatea pune stăpânire.

„Abia aștept să cânt La refren pe scena Românii au talent. De câte ori am avut ocazia să interpretez piesele mele în acest show, cel mai urmărit din România, am simțit o energie deosebită și am putut să transmit toată bucuria și dragostea celor din public și din fața televizoarelor. Sezonul șapte al emisiunii a fost și este în continuare epic și sper că momenul meu se va ridica la nivelul celor mai înalte așteptări” , a spus Andra.