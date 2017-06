Andreea Bălan, despre al doilea copil. „Sunt convinsă că îmi voi permite”

Andreea Bălan, despre al doilea copil. Artista a făcut mărturisiri surprinzătoare.

Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea. În luna aprilie a acestui an, aceștia și-au botezat fiica, Ella.

Deși are un copil încă mic, Andreea Bălan a mărturisit că își mai dorește un bebeluș.

Andreea Bălan, despre al doilea copil. „Mă bucur că ea are ce nu am avut eu”

„Îmi retrăiesc copilăria. Ieri, între cele două concerte, am avut 5-6 ore în care am fost acasă cu ea. De multe ori am spus că nu mi-am trăit copilăria. Cu ea pot să inventez tot felul poveşti. A fost un 1 iunie special. Sper să mai fie tot aşa, clar o să mai fie. George este înnebunit. Facem concurs: ce o să spună prima oară: mama sau tata? Îi mai pun piesele mele. Tot când prin casă şi ei îi place. Avem ordine în casă. Jucăriile stau aşa într-un ţarc, avem spaţiu. Avem doi căţei…

Ella are foarte multe jucării. Am primit multe cadouri. Chiar am mai dat din ele. Şi hăinuţele care i-au rămas mici le-am mai dat. Mă bucur că ea are ceea ce eu nu am avut.

Îmi doresc să mai fac un copil şi sunt convinsă că îmi voi permite să iau jucării şi la al doilea copil. Vreau să se bucure şi alţi copii. O să plecăm în prima noastră vacanţă în septembrie, am luat deja biletele. Mergem în Croaţia. O să aibă deja un an atunci, o să fie frumos, sunt convinsă”, a spus Andreea Bălan în cadrul emisiunii „Răi da buni”.

„George mă surprinde tot timpul cu trandafiri. Înainte să se nască Ella venea cu un trandafir. Acum vine cu doi trandafiri, câteodată şi cu trei şi pentru bunica. Azi a venit cu doi trandafiri. Niciodată vaza nu rămâne goală fără trandafiri”, a adăugat cântăreața.