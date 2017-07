Andreea Bălan, devastată de durere. „Azi am trăit un moment foarte greu, sfâșietor” | VIDEO

Andreea Bălan a fost impresionată până la lacrimi de povestea unei fetițe bolnave de cancer.

Andreea Bălan, care este căsătorită cu actorul George Burcea, este mămica unei fetițe și este foarte sensibilă atunci când vine vorba de copii.

Andreea Bălan, care a mărturisit că nu exclude posibilitatea de a avea și un al doilea copil, a fost în vizită la un centru unde sunt tratați copiii bolnavi de cancer.

O fetiță, care a stat nedezlipită de ea, a impresionat-o până la lacrimi

Andreea Bălan, devastată de durere. „Plâng încontinuu”

„Azi am trățit un moment inimaginabil, foarte greu, sfîșietor… M-am jucat cu copiii bolnavi de cancer și am încercat să le alin un pic suferința. Acest îngeraș Natalia s-a atașat de mine în câteva minute, iar la plecare, pur și simplu, nu a vrut să mai îmi dea drumul…

Când am văzut reacția ei, am vrut să o iau cu mine câteva ore, dar nu am avut voie… Plâng încontinuu și blamez universul pentru că este atât de crud cu suflete atât de pure.

Pentru ea se pot face donații… cu specificația „Pentru Natalia Paun””, a spus Andreea Bălan.