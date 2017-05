Andreea Bănică, despre ziua de naștere a fiicei ei. „Pf, durere de cap”

Andreea Bănică, despre ziua de naștere a fiicei ei. Artista a povestit în amănunt despre cum s-a desfășurat petrecerea organizată de ziua fiicei sale.

Andreea Bănică este mămica a doi copii. Cântăreața are o fetiță, Sofia, care este frumoasă foc, și un băiețel, Noah, pe care l-a botezat la începutul lunii mai.

Vedeta, care este căsătorită de ani de zile cu Lucian Mitrea, a avut mari bătăi de cap la începutul lunii mai când a trebui să se ocupe și de organizarea petrecerii aniversare a fiicei ei, dar și de botezul băiețelului ei.

Artista le-a povesti fanilor, pe blogul personal, cum a decurs totul de ziua de naștere a fiicei ei, Sofia.

Andreea Bănică, despre ziua de naștere a fiicei ei. „A adormit în 3 minute”

„Ca orice mama, mi-am dorit de fiecare dată de ziua Sofiei să nu uite că a a avut o zi de vis! Inițial, am vrut să îi facem ziua odată cu botezul lui Noah, pe 7 mai, când este ea născută. M-am gândit că este mai ușor și mai confortabil pentru toți, însă m-am lovit de refuzul ei, căci mi-a spus că vrea să-i facem ziua ei separat…pf? durere de cap.

Știam că pe 7 îi facem botezul și se aglomera foarte tare săptămâna de dinaintea botezului, așa că am decis să o sărbătorim pe 6 mai. Și ia uite-mă pe mine că nu-mi mai vedeam capul de treabă!!! Nu am contractat niciun concert în aceasta perioada; știind ce urmează, mi-am luat liber. Într-o săptămâna m-am ocupat de 2 evenimente mari!

Am decis să îi facem ziua în același loc de joacă unde i-am făcut-o de 3 ani de zile și unde ea și-a dorit. Un loc de joacă cu tobogane, pârtii de ski, ziduri pentru cățărat, scenă pentru karaoke, spațiu foarte mare de alergat etc. Pe lângă toate astea, Sofi a dorit să vină Plușica la ziua ei. Zis și făcut! Doamne, când a ajuns Plușica, am leșinat de râs! Numai Plușica nu era… Am râs mult, dar a meritat Plușica. Lucian chiar și-a făcut o poză cu ea să aibă amintire ce Plușica frumoasă a avut Sofi la party, nici copiii nu se jucau cu ea.

Am primit comandă de la Sofi ca tortul ei să fie cu marțipan alb și figurine cosmetice pe el (rujuri, farduri, rimeluri, pudra etc.) Pff!!! Mi-a dat de lucru, zău. Vă dați seama că la câtă treaba aveam, trebuia să mă gândesc cum găsesc un astfel de tort. Am găsit, am dat comanda, apoi m-am gândit că nu ar strica și un candy bar în același spirit! Rujuri, farduri, creme sa fie pentru Sofiiiii!!!

Când a ajuns acolo, s-a bucurat enorm! Când au văzut candy barul, toți copiii au sărit pe el, s-a golit în scurt timp, au zis că nu au mai văzut așa ceva; toți erau super încântați.

Sofia a purtat o rochiță superbă. S-a distrat cu prietenele ei, s-a schimbat în ceva comod și a alergat până la 10 seara.

Eram rupți de oboseala toți! Noah când dormea, când râdea, când plângea. ???

Am ajuns acasă, iar Sofi, ce credeți, după atâta alergătură voia să-și deschidă cadourile?. I-am spus că mâine avem o zi grea (botezul lui Noah) și trebuie să ne odihnim! A adormit în 3 minute, povestindu-mi cât de tare s-a distrat ea de ziua ei!”, a povestit Andreea Bănică.