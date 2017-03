Andreea Bănică s-a bătut cu un tirist. Dezvăluiri incredibile făcute de cântăreață

Andreea Bănică s-a bătut cu un tirist. Cântăreața a dezvăluit lucuri neștiute despre ea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cântăreața Andreea Bănică a fost invitată la emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, unde a făcut mărturisiri neașteptate.

Artista, care recent și-a tăiat părul și l-a donat în memoria mamei sale moarte de cancer, a spus răspicat că, în copilărie, și nu numai, era cam bătăușă.

Andreea Bănică s-a bătut cu un tirist. „Eu am sărit prima”

Andreea Bănică, care le-a povestit fanilor săi despre probeleme apărute în timpul sarcinii, și-a amintit de un episod în care s-a luat la ceartă cu un tirist, iscându-se un adevărat scandal.

„Eu eram bătăuşă. Mă jucam cu băieţii şi dacă mă supăra vreunul dădeam cu piciorul. Aveam gaşca noastră de pe stradă. Eu eram mai femeia bărbat bine. Fetiţa mea are gaşcă de fete, nu e genul meu. Ea e mai fină, e elegantă…

Am mai bătut şi pe urmă, când am mai crescut. Ultimul bărbat pe care l-am bătut este un tirist. Veneam de la un concert din Bacău. Aveam lansare de album în Bucureşti. Am depăşit o coloană de maşini şi îi făceam unui tirist sâc sâc, că sunt înaintea lor. A venit la noi. A început scandalul. Ne-am certat Ne-am împins. Eu am sărit prima. M-a înjurat de toate cele.

Până a ajuns Lucian eu eram deja bătută. A dat în mine. Asta s-a întâmplat acum foarte mulţi ani în urmă. El nici nu ştia cu cine se ceartă. Când am ajuns la lansare aveam piciorul umflat. Dăduse omul în mine”, a afirmat Andreea Bănică.