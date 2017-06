Andreea Bănică s-a confesat. Blonda a dezvăluit că s-a simțit singură după nașterea primului ei copil.

Andreea Bănică i s-a confesat vedetei TV Ela Crăciun, spunând că, după ce a adus-o pe lume pe Sofia, primul ei copil, s-a simțit foarte singură. Acest lucru s-a întâmplat pentru că artista și-a dorit să îi aibă aproape în acele clipe speciale pe părinții ei, pe care i-a pierdut pe când era copil.

Andreea Bănică a vorbit despre provocările pe care le-a trăit în ultimii ani de când e mama a doi copii.

Faptul că părinții săi au murit pe când era copil a făcut ca în prezent artista să fie foarte protectoare cu cei mici și să își dorească să stea alături de ei cât de mult timp posibil, chiar dacă profesia ei o obligă să călătorească mult. În plus, solista menționează că, atunci când a adus-o pe lume pe Sofia, primul ei copil, a simțit cel mai mult lipsa părinților ei.

Andreea Bănică s-a confesat. „Am suferit foarte mult”

„Am suferit foarte mult la început după ce am născut-o pe Sofia. Mă simțeam foarte singură fără părinții mei, deși aveam familia lângă mine și pe părinții lui Lucian. Îmi doream foarte mult să o am pe mama alături. Și faptul că am pierdut-o atât de devreme, am realizat și mai mult cât de importante sunt clipele petrecute alături de copiii tăi. Să fiu tot timpul în spatele lor, să văd toate momentele frumoase prin care trec, cum cresc.

Țin minte că, pe când Sofia avea trei luni de zile și era cu bunicii la mare, m-au sunat să îmi spună că Sofia a răcit la plămâni. În momentul acela mi-am smult cheia din cuier, am luat papucii și am fugit de îndată la Eforie. Am condus o oră și jumătate. M-a oprit și poliția. Plângeam pentru că m-am simțit vinovată că nu eram alături de ea”, i-a declarat Andreea Bănică Elei Crăciun.

Artista, care i-a luat locul Ilincăi Vandici la emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a menționat că încearcă să petreacă timp cât mai mult alături de Sofia și, când nu poate, îi deleagă pe bunicii ei.

„Eu merg cu ea la școală, o duc la dansuri de perfomanță, merg cu ea la concursuri în străinătate. Sofia a stat mult cu bunicii. M-am asigurat să îi aibă alături tot timpul, să nu fie singură”, a spus solista.

Andreea Bănică, care a mărturisit că nu poate să bea apă, a mai menționat faptul că primul concediu pe care l-a avut a fost, după nouă ani de activitate muzicală, atunci când a născut-o pe Sofia.

Andreea Bănică n-a avut concediu timp de nouă ani

„Nu am avut concediu timp de nouă ani înainte să o nasc pe Sofia. Nu am știut ce înseamnă vacanță, Paște, Crăciun, Revelion. Acolo unde eram invitată, mergeam să cânt. Muncesc de la cinci ani. Vindeam corcodușe și flori la Teatrul de Vară. Părinții mi-au insuflat să muncesc de mică și să lupt să ajung unde îmi doresc”, a adăugat artista.